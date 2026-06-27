Rudersdorf: Gemeinderat kämpft um Seniorenhaus

Zustimmung zum Erhalt

Parallel dazu ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die Pflegeheimbetreiberin wegen des Verdachts des Betrugs. Mitten im politischen Tauziehen setzt nun der Gemeinderat ein Zeichen. Die von der ÖVP eingebrachte Petition zum Erhalt des Seniorenhauses Wagner fand mehrheitlich Zustimmung.