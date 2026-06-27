Rudersdorf: Gemeinderat kämpft um Seniorenhaus

Die von der ÖVP eingebrachte Petition wurde mehrheitlich beschlossen. Vor allem wird auf die Folgen für die betroffenen Bewohner verwiesen.
In einem Monat müssen die Bewohner das Seniorenhaus Wagner in Rudersdorf verlassen. Gleichzeitig spitzt sich die Causa politisch weiter zu. ÖVP-Klubobmann Bernd Strobl forderte zuletzt den Rücktritt von Soziallandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ).
Zustimmung zum Erhalt
Parallel dazu ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die Pflegeheimbetreiberin wegen des Verdachts des Betrugs. Mitten im politischen Tauziehen setzt nun der Gemeinderat ein Zeichen. Die von der ÖVP eingebrachte Petition zum Erhalt des Seniorenhauses Wagner fand mehrheitlich Zustimmung.
Entscheidung solle neu geprüft werden
Die Forderungen sind klar. Das Land soll die Entscheidung über die Schließung nochmals prüfen. Betreiberin, Mitarbeiter, Bewohner, Angehörige und Gemeinde sollen rasch an einen Tisch. Bis zum Abschluss der laufenden Verfahren sollen die bestehenden Fristen verlängert werden.
Die Volkspartei verweist vor allem auf die Folgen für die Betroffenen. Bewohner würden ihr gewohntes Umfeld verlieren. Vertraute Pflegekräfte gingen verloren. Gleichzeitig stünden Arbeitsplätze und ein wichtiger Teil der sozialen Infrastruktur der Gemeinde auf dem Spiel.
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