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Viking Shock!

Haaland & Ödegaard Not in Norway’s Starting Lineup

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26.06.2026 19:39
Erling Haaland and Martin Ödegaard will be rested for the match against France for the time ...
Erling Haaland and Martin Ödegaard will be rested for the match against France for the time being.(Bild: AFP/JUSTIN SETTERFIELD)
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Von krone.at

A bombshell ahead of the top matchup in Group I (Friday, 9 p.m. CET, live updates on sportkrone): Norway’s head coach Stale Solbakken is leaving out top stars Erling Haaland and Martin Ödegaard for now against France. After all, the group title is on the line in this match.

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Haaland and Ödegaard will have to take a seat on the bench for now. However, Solbakken had already announced a rotation before the match: “There will be some changes. That’s 100 percent certain,” explained the Vikings’ head coach.

France Isn’t Resting Its Stars
That he’s swapping out nearly the entire team, however, comes as something of a surprise. France, on the other hand, is starting its key regulars from the get-go. 

Norway’s starting lineup: Selvik – Aursnes, Falchener, Östigaard, Björkan – Berge, Aasgaard, Thorstvedt – Bobb, Strand Larsen, Schjelderup.

And here’s France’s starting lineup: Maignan – Koundé, Upamecano, Lacroix, Theo – Tchouameni, Koné, Dembelé, Olise, D. Doué – Mbappé.

With six points each, both teams have already secured their spots in the knockout round. Now it’s a matter of who will finish first in the group.

Mother’s Death: France’s Head Coach Returns Home
As is well known, France’s head coach Didier Deschamps is not here. The 57-year-old traveled back home to attend his mother’s funeral. Assistant coach Guy Stephan will be on the sidelines today.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

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