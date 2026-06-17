Motorradfahrer bei Unfall in Tunnel getötet

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Mittwochvormittag im Schönbergtunnel bei Schwarzach in Salzburg: Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war am Unfallort. Ein Motorradlenker verletzte sich tödlich. Die schwer verletzte Frau am Sozius wurde ins Spital nach Schwarzach gebracht.
Bei den Feuerwehren in Schwarzach und St. Veit ging kurz nach 9 Uhr der Alarm. „Zwei Schwerverletzte nach Unfall mit Motorrad“, lautete die erste Information.
Am Unfallort bot sich den Rettern dann ein trauriges Bild: Die Feuerwehr sicherte die Stelle, baute eine Beleuchtung auf und sorgte für den Brandschutz im Tunnel. Parallel dazu unterstützten die Florianis Rettung und Notärzte bei der Versorgung.
Der schwer verletzte Lenker überlebte nicht. Die Beifahrerin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Schwarzach eingeliefert. Genauere Details zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt.
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