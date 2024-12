Ein echter „anker“ in unruhigen Zeiten

In der Jugendnotschlafstelle „anker“ in Dornbirn erhellt ein Weihnachtsbaum das Wohnzimmer. Die sechs Einzel- und Mehrbettzimmer sind ebenfalls festlich geschmückt. In der Küche wird das Abendessen gekocht. Lukas Gstrein und sein Team versuchen, Jugendlichen in Not zumindest ein wenig Wärme zu vermitteln – Wärme und Herzlichkeit, die ihnen zu Hause fehlt. Die Jugendlichen suchen Zuflucht vor Gewalt, Diskriminierung, finanzieller Not oder traumatischen Erlebnissen.