Jugendnotschlafstelle „anker“ zieht Bilanz

Niemand verlässt sein Elternhaus mitten in der Nacht grundlos. Wenn Jugendliche den Weg in die Jugendnotschlafstelle „anker“ in Dornbirn suchen, liegt hinter ihnen meist ein schwerer familiärer oder persönlicher Bruch. Seit genau fünf Jahren bietet die Einrichtung jenen Halt, die in diesem Moment keinen anderen Ausweg mehr wissen. Zum Jubiläum ziehen die Verantwortlichen eine beeindruckende Bilanz: 643 Jugendliche fanden hier seit dem Start am 16. Juni 2021 Schutz, Orientierung und professionelle Begleitung. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 4013 Nächtigungen verzeichnet.