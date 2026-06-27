Musiktalente der Welt pilgern ins Lesachtal

Stadlober: „Nach den Proben wird zur Almhütte gewandert, am Dorfplatz musiziert. Viele Musiker kommen Jahr für Jahr auch wegen der Menschen wieder zurück. Aus Kolleginnen und Kollegen werden hier oft Freunde fürs Leben über Kontinente hinweg.“ Für das Tal ist es außerdem zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor geworden. Freitag, 3. Juli, findet um 20 Uhr das Eröffnungskonzert der Dozenten im Kultursaal Liesing statt; danach folgen weitere Konzerte der teilnehmenden Spitzenmusiker bis zum Festivalende am 12. Juli.