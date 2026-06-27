Musiktalente der Welt pilgern ins Lesachtal

Das Lesachtal wird in den kommenden zwei Wochen zum Zentrum des Klangs: Internationale Musiker treffen beim AlpenKammerMusikFestival 2026 im kleinen Ort Liesing aufeinander.
Die Welt der klassischen Musik am Ende der Welt“ – so lässt sich eines der wohl außergewöhnlichsten Kammermusikfestivals Europas beschreiben. Seit bald zwanzig Jahren treffen jährlich internationale Spitzenkünstler, aufstrebende Talente, professionelle Musikerinnen und Musiker sowie engagierte Liebhaber der Kammermusik im Kärntner Lesachtal zusammen, um zwei Wochen lang beim „AlpenKammerMusikFestival“ gemeinsam Musik zu machen und zu erleben.
Ein Ort für Konzentration und Gelassenheit
In der malerischen 1200-Seelen-Gemeinde, genauer gesagt im Ort Liesing, werden vom 28. Juni bis zum 12. Juli für klassische Musiker aus der ganzen Welt spezielle Kurse angeboten. Dafür reisen renommierte Künstler und Professoren führender Musikhochschulen an, etwa von der Juilliard in New York City oder der Tanglewood in Singapur. Für junge Talente gibt es sogar Stipendien, um sich die Teilnahme ermöglichen zu können.
Viele Musiker kommen Jahr für Jahr auch wegen der Menschen wieder zurück. Aus Kollegen werden hier Freunde fürs Leben.
Ferdinand Stadlober, Mitorganisator
„Die Naturbelassenheit und Ruhe sind für viele internationale Musiker eine enorme Umstellung gegenüber den Metropolen, in denen sie leben und arbeiten. Hier finden sie Konzentration und Gelassenheit“, erklärt Ferdinand Stadlober. Er ist Mitorganisator des Festivals und Bindeglied zwischen den internationalen Musikern sowie lokalen Institutionen. Die besondere Atmosphäre des Lesachtals sorge immer wieder für unvergessliche Momente.
Stadlober: „Nach den Proben wird zur Almhütte gewandert, am Dorfplatz musiziert. Viele Musiker kommen Jahr für Jahr auch wegen der Menschen wieder zurück. Aus Kolleginnen und Kollegen werden hier oft Freunde fürs Leben über Kontinente hinweg.“ Für das Tal ist es außerdem zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor geworden. Freitag, 3. Juli, findet um 20 Uhr das Eröffnungskonzert der Dozenten im Kultursaal Liesing statt; danach folgen weitere Konzerte der teilnehmenden Spitzenmusiker bis zum Festivalende am 12. Juli.
Entstanden ist das Festival übrigens eher durch einen Zufall. „Eine der Veranstalterinnen war hier auf Urlaub und hat die Region lieben gelernt“, erklärt Stadlober.
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