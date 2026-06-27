„Aktion scharf“: 25 Lenker geben Führerschein ab

Und dies wortwörtlich: Die insgesamt 25 auf den Kärntner Straßen ertappten Verkehrsteilnehmer mussten noch an Ort und Stelle ihre Führerscheine abgeben. Acht Lenker standen unter Drogeneinfluss, 17 waren aufgrund von übermäßigem Alkoholkonsum fahruntauglich. Zudem stellten die Uniformierten bei weiteren 14 eine sogenannte Minderalkoholisierung fest - sprich: sie durften ihren „Schein“ gerade noch behalten.