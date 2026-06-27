„Aktion scharf“: 25 Lenker geben Führerschein ab

Bei einer landesweiten Schwerpunktaktion von Freitag auf Samstag zog die Kärntner Polizei nicht weniger als 17 alkoholisierte und acht durch Drogen berauschte Lenker aus dem Verkehr.
Und dies wortwörtlich: Die insgesamt 25 auf den Kärntner Straßen ertappten Verkehrsteilnehmer mussten noch an Ort und Stelle ihre Führerscheine abgeben. Acht Lenker standen unter Drogeneinfluss, 17 waren aufgrund von übermäßigem Alkoholkonsum fahruntauglich. Zudem stellten die Uniformierten bei weiteren 14 eine sogenannte Minderalkoholisierung fest - sprich: sie durften ihren „Schein“ gerade noch behalten.
275 Anzeigen
Auch abseits von Alkohol und DRogen am Steuer griffen die Beamten im Zuge der „Aktion scharf“ hart durch: So hagelte es insgesamt 275 Anzeigen nach der Straßenverkehrsordnung und und dem Kraftfahrgesetz sowie 257 Organmandate wegen verschiedener Übertretungen.
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