Patienten beklagen: „Das macht mir einfach Angst“

„Habe nie Wunderheilungen versprochen“

Diese Angst kann ihm beim Prozess keiner nehmen, auch der angeklagte Mediziner nicht, der aber dabei bleibt, dass er immer sorgfältig gearbeitet und nie Wunderheilungen versprochen hätte. Die Patienten haben auch Aufklärungen darüber unterschrieben, dass er nur komplementärmedizinisch arbeite, schulmedizinische Behandlungen nicht abzubrechen seien. Wie Richterin Michaela Sanin das alles rechtlich sieht, dürfte sich nächste Woche zeigen.