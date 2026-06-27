Patienten beklagen: „Das macht mir einfach Angst“

Patienten beklagen im Verhandlungssaal am Klagenfurter Landesgericht Ungewissheit nach umstrittenen Infusionen eines Arztes. Dieser ist sich weiterhin keiner Schuld bewusst.
Nachdem ärztliche Gutachter ihren Kollegen im Verfahren um grob fahrlässige Tötung und Gemeingefährdung belastet haben, gehörte der Verhandlungssaal am Klagenfurter Landesgericht Freitag den Patienten: Menschen, die sich in gutem Glauben von dem Mediziner Katzenkrallen-Infusionen geben ließen.
„Ich lebe sehr gesund, achte auf meinen Körper und habe vor allem in Corona Wege gesucht, um mein Immunsystem zu stärken. Er hat mich mit einem drehenden Stab samt Antenne (Biotensor, Anm.) untersucht und gemeint, mein Immunsystem sei geschwächt, die Infusionen würden helfen.“ Der junge Mann kam mehrmals, verspürte wie die meisten anderen Zeugen „extreme Hitze, Druckgefühle“, von denen der Arzt meinte, das gehöre dazu – „so wirkt die Katzenkralle!“
Sachverständige halten diese pflanzlichen Präparate, die noch dazu verunreinigt waren, für gefährlich. Daher hat auch der junge Mann nun große Sorgen: „Das macht mir einfach Angst, was ich da bekommen habe und was jetzt in meinem Körper ist. Wer weiß, wie sich das noch auswirken kann.“
„Habe nie Wunderheilungen versprochen“
Diese Angst kann ihm beim Prozess keiner nehmen, auch der angeklagte Mediziner nicht, der aber dabei bleibt, dass er immer sorgfältig gearbeitet und nie Wunderheilungen versprochen hätte. Die Patienten haben auch Aufklärungen darüber unterschrieben, dass er nur komplementärmedizinisch arbeite, schulmedizinische Behandlungen nicht abzubrechen seien. Wie Richterin Michaela Sanin das alles rechtlich sieht, dürfte sich nächste Woche zeigen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.