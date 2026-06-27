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Arzt vor Gericht

Patienten beklagen: „Das macht mir einfach Angst“

Kärnten
27.06.2026 12:00
Seit Wochen läuft in Klagenfurt der Prozess gegen den Arzt.
Seit Wochen läuft in Klagenfurt der Prozess gegen den Arzt.(Bild: Kerstin Wassermann)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Patienten beklagen im Verhandlungssaal am Klagenfurter Landesgericht Ungewissheit nach umstrittenen Infusionen eines Arztes. Dieser ist sich weiterhin keiner Schuld bewusst.

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Nachdem ärztliche Gutachter ihren Kollegen im Verfahren um grob fahrlässige Tötung und Gemeingefährdung belastet haben, gehörte der Verhandlungssaal am Klagenfurter Landesgericht Freitag den Patienten: Menschen, die sich in gutem Glauben von dem Mediziner Katzenkrallen-Infusionen geben ließen.

„Ich lebe sehr gesund, achte auf meinen Körper und habe vor allem in Corona Wege gesucht, um mein Immunsystem zu stärken. Er hat mich mit einem drehenden Stab samt Antenne (Biotensor, Anm.) untersucht und gemeint, mein Immunsystem sei geschwächt, die Infusionen würden helfen.“ Der junge Mann kam mehrmals, verspürte wie die meisten anderen Zeugen „extreme Hitze, Druckgefühle“, von denen der Arzt meinte, das gehöre dazu – „so wirkt die Katzenkralle!“

Sachverständige halten diese pflanzlichen Präparate, die noch dazu verunreinigt waren, für gefährlich. Daher hat auch der junge Mann nun große Sorgen: „Das macht mir einfach Angst, was ich da bekommen habe und was jetzt in meinem Körper ist. Wer weiß, wie sich das noch auswirken kann.“

„Habe nie Wunderheilungen versprochen“
Diese Angst kann ihm beim Prozess keiner nehmen, auch der angeklagte Mediziner nicht, der aber dabei bleibt, dass er immer sorgfältig gearbeitet und nie Wunderheilungen versprochen hätte. Die Patienten haben auch Aufklärungen darüber unterschrieben, dass er nur komplementärmedizinisch arbeite, schulmedizinische Behandlungen nicht abzubrechen seien. Wie Richterin Michaela Sanin das alles rechtlich sieht, dürfte sich nächste Woche zeigen.

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