Bricht Dubais Glamour-Welt in sich zusammen?

Jahrelang galten die Vereinigten Arabischen Emirate und vor allem Dubai als der Hotspot der Schönen und Reichen. Gute Geschäftsmöglichkeiten, viel Sonne, schöne Hotels und vor allem Sicherheit wurden großgeschrieben. Seit dem Iran-Krieg ist aber alles anders. Krone+ sah sich den Untergang der einstigen Glamour-Welt an.
Es ist 20 Uhr abends. Nach einer Flugzeit von 6 Stunden und 40 Minuten landet der Emirates-Flieger von Paris kommend am Flughafen in Dubai. An Bord des Airbus A380 sind 25 Gäste eingecheckt. Der Flieger hätte eigentlich für 600 Personen Platz gehabt. Ein finanzielles Desaster für die Fluglinie. Mit günstigen Preisen dagegen zu wirken, zeigt keine Wirkung. Zumindest so lange, wie Iran Bomben Richtung Dubai schickt. Für 236 Euro ist ein Flug von Schwechat aus zu haben (siehe Bild unten). Noch günstiger geht es mit dem Prime-Rabatt.
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