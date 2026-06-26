Syrien nach Assads Sturz: Alltag in den Trümmern

„Dieses Bild entstand wenige Tage nach dem Sturz von Bashar al-Assad in Damaskus. Überall in der Stadt herrschte eine Mischung aus Euphorie, Neugier und Unsicherheit. Menschen kletterten auf verlassene Panzer, machten Selfies und posierten mit Waffen der HTS- Kämpfer. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir das kleine Mädchen, das von ihrem Vater auf das Kanonenrohr gesetzt wurde, damit er ein Erinnerungsfoto machen konnte.“ (Bild: Dominic Nahr/NZZ)

„Wir waren erst kurz in Damaskus, als plötzlich mehrere Reiter durch den Verkehr ritten. Ich sprang aus dem Auto und rannte über die Straße, um dieses Bild zu machen. Der Mann auf dem weiß-grauen Pferd blickt auf sein Telefon, während er die syrische Flagge trägt und die blaue Stunde über die Stadt hereinbricht. Das Bild entstand nur wenige Tage nach dem Sturz Assads und verbindet für mich etwas Zeitloses mit einer sehr modernen Realität.“ (Bild: Dominic Nahr/NZZ)

„Ich habe dieses Bild kurz nach Sonnenuntergang in Palmyra aufgenommen. Diese beiden jungen Frauen gingen durch die Anlage, während Einheimische in Autos und auf Motorrädern vorbeifuhren. Palmyra wird fast immer als Symbol für Krieg und Zerstörung dargestellt, doch an diesem Abend fühlte es sich vollkommen anders an. Keine Touristen, keine offizielle Präsenz. Nur Einheimische, die den Ort als Teil ihres ganz normalen Alltags nutzten.“ (Bild: Dominic Nahr/NZZ)

„Dies ist der alte Markt von Aleppo, das Herz der Stadt. Während des Krieges wurde er verwüstet. Als ich zurückkehrte, war es jedoch nicht die Zerstörung, die meine Aufmerksamkeit auf sich zog, sondern wie schnell das normale Leben die Lücken wieder gefüllt hatte. Die Männer im Bild scheinen sich an den Ruinen nicht zu stören. Wenn man die beiden betrachtet, wird man daran erinnert, wie anpassungsfähig Menschen sind.“ (Bild: Dominic Nahr/NZZ)

„Auf dem Weg aus Suweida, nahe Damaskus, hielt ich an einer verlassenen Militärbasis. Am Eingang stand ein alter Kampfjet, der zu einem Spielplatz für Plünderer geworden war. Diese Männer lachten, machten Witze und kletterten auf dem Wrack herum. Mir gegenüber waren sie sehr freundlich, fast ausgelassen. Eine Minute später stiegen sie wieder in ihre Lastwagen — nicht, um zu verschwinden, sondern um tiefer in die Basis hineinzufahren und weiter alles auszuschlachten.“ (Bild: Dominic Nahr/NZZ)

„Als ich auf dem Feld außerhalb von Suweida ankam, erwartete ich, einen Hinweis darauf zu finden, dass sich hier ein Massengrab befand. Stattdessen war da nur ein Stück frisch aufgeworfene Erde. Fast 150 nicht identifizierte Leichen waren gerade hier begraben worden, und doch wirkte die Landschaft vollkommen gewöhnlich. Der Mann im Bild war gekommen, um zu trauern. Er stand da, blickte auf die dunkle Erde hinab und betrauerte Menschen, die er nicht einmal kannte.“ (Bild: Dominic Nahr/NZZ)

„Das Sednaya-Gefängnis galt als berüchtigtste Folterstätte des Regimes. Doch mit dem Sturz Assads standen die Tore auf einmal weit offen, und Menschen strömten heraus. Als ich ankam, war die Straße von Familien gesäumt. Andere waren bereits seit dem Sturz hier und suchten verzweifelt nach Antworten über Angehörige, die vor Jahren verschwunden waren. Während Menschen in ganz Syrien feierten, lag hier eine düstere Stimmung von Verlust und Schmerz in der Luft.“ (Bild: Dominic Nahr/NZZ)