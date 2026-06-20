Trotz Rekordhitze! Tausende feierten den Flughafen

Selbst Rekordhitze von mehr als 32 Grad hielt tausende Salzburger am Samstag nicht davon ab ihrem Flughafen zum 100. Geburtstag die Ehre zu erweisen. „Es war sehr schön und aufregend, aber jetzt wollen wir an den See“, sagten Raphael und Christine Kerschbaumer mit ihren beiden Söhnen Elias und Simon. Kurz zuvor waren vier Eurofighter – zwei aus Österreich und zwei aus Deutschland – in Formation zweimal über den Flughafen gedonnert.