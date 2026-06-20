Trotz Rekordhitze! Tausende feierten den Flughafen

Flugshows, Eurofighter und viele einzigartige Einblicke lockten viele Salzburger Flugzeugfreunde am Samstag zum 100. Geburtstagsfest des Airports. Auch die große Hitze am Rollfeld konnte den Schaulustigen nichts anhaben.
Selbst Rekordhitze von mehr als 32 Grad hielt tausende Salzburger am Samstag nicht davon ab ihrem Flughafen zum 100. Geburtstag die Ehre zu erweisen. „Es war sehr schön und aufregend, aber jetzt wollen wir an den See“, sagten Raphael und Christine Kerschbaumer mit ihren beiden Söhnen Elias und Simon. Kurz zuvor waren vier Eurofighter – zwei aus Österreich und zwei aus Deutschland – in Formation zweimal über den Flughafen gedonnert.
Das war einer der vielen Höhepunkte beim Festtag des Salzburger Airports. Dutzende Flugzeuge von uralt bis topmodern gab es auf dem Flugfeld zu bestaunen. „Wir sind aus Interesse hier. Bei der Airpower in Zeltweg waren wir auch schon einmal. Schade, dass es die nicht mehr gibt“, sagten Nico und Nikki aus Inzell, die extra aus Bayern zum Flughafenfest kamen.
Viele Maschinen waren nicht nur von außen zu bestaunen. In einem Eurofighter-Modell konnte man im Cockpit probesitzen, was dem kleinen Leon aus Puch gleich ein großes Lächeln ins Gesicht zauberte. Zahlreiche Besucher nutzten auch die Chance einen Blick in eine Embraer KC-390 zu werfen.
Das Transportflugzeug kam von der portugiesischen Luftwaffe quasi als Ausstellungsstück zu Besuch. Die Maschinen sollen ab 2028 die Hercules des Bundesheeres ersetzen. „Eure Stadt mit den Bergen und dem Fluss ist wunderschön“, schwärmte Pilot Ricardo Martins im „Krone“-Gespräch.
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