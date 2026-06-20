Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

100. Geburtstag

Trotz Rekordhitze! Tausende feierten den Flughafen

Salzburg
20.06.2026 16:29
Trotz Rekordhitze kamen Tausende zum Flughafen-Fest.
Trotz Rekordhitze kamen Tausende zum Flughafen-Fest.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Matthias Nagl
Von Matthias Nagl

Flugshows, Eurofighter und viele einzigartige Einblicke lockten viele Salzburger Flugzeugfreunde am Samstag zum 100. Geburtstagsfest des Airports. Auch die große Hitze am Rollfeld konnte den Schaulustigen nichts anhaben.

0 Kommentare

Selbst Rekordhitze von mehr als 32 Grad hielt tausende Salzburger am Samstag nicht davon ab ihrem Flughafen zum 100. Geburtstag die Ehre zu erweisen. „Es war sehr schön und aufregend, aber jetzt wollen wir an den See“, sagten Raphael und Christine Kerschbaumer mit ihren beiden Söhnen Elias und Simon. Kurz zuvor waren vier Eurofighter – zwei aus Österreich und zwei aus Deutschland – in Formation zweimal über den Flughafen gedonnert.

Beim Eurofighter gab es eine lange Schlange.
Beim Eurofighter gab es eine lange Schlange.(Bild: Andreas Tröster)
Die Embraer C-390 der portugiesischen Luftwaffe war ein Blickfang.
Die Embraer C-390 der portugiesischen Luftwaffe war ein Blickfang.(Bild: Andreas Tröster)
Nico (re.) und Nikki aus Inzell kamen aus Bayern zum Staunen.
Nico (re.) und Nikki aus Inzell kamen aus Bayern zum Staunen.(Bild: Andreas Tröster)
Dem kleinen Leon zauberte das Probesitzen im Eurofighter ein Lächeln ins Gesicht.
Dem kleinen Leon zauberte das Probesitzen im Eurofighter ein Lächeln ins Gesicht.(Bild: Andreas Tröster)
Vier Eurofighter grüßten tausende Besucher von oben
Vier Eurofighter grüßten tausende Besucher von oben(Bild: Andreas Tröster)

Das war einer der vielen Höhepunkte beim Festtag des Salzburger Airports. Dutzende Flugzeuge von uralt bis topmodern gab es auf dem Flugfeld zu bestaunen. „Wir sind aus Interesse hier. Bei der Airpower in Zeltweg waren wir auch schon einmal. Schade, dass es die nicht mehr gibt“, sagten Nico und Nikki aus Inzell, die extra aus Bayern zum Flughafenfest kamen.

Familie Kerschbaumer bestaunte die ausgestellten Flugzeuge beim Airport-Geburtstag.
Familie Kerschbaumer bestaunte die ausgestellten Flugzeuge beim Airport-Geburtstag.(Bild: Andreas Tröster)

Viele Maschinen waren nicht nur von außen zu bestaunen. In einem Eurofighter-Modell konnte man im Cockpit probesitzen, was dem kleinen Leon aus Puch gleich ein großes Lächeln ins Gesicht zauberte. Zahlreiche Besucher nutzten auch die Chance einen Blick in eine Embraer KC-390 zu werfen.

Lesen Sie auch:
Der Flugbetrieb startete vor genau 100 Jahren mit dieser einfachen Werkzeug-Baracke.
Flughafen Salzburg
So bescheiden war der Start vor 100 Jahren
14.06.2026
Umbau in Salzburg
„Wir verändern die ganze Skyline des Flughafens“
09.06.2026

Das Transportflugzeug kam von der portugiesischen Luftwaffe quasi als Ausstellungsstück zu Besuch. Die Maschinen sollen ab 2028 die Hercules des Bundesheeres ersetzen. „Eure Stadt mit den Bergen und dem Fluss ist wunderschön“, schwärmte Pilot Ricardo Martins im „Krone“-Gespräch.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
20.06.2026 16:29
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
ÖsterreichDeutschland
Eurofighter
Flughafen
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Die Polizisten waren baff, als der Vortester den Wert anzeigte. (Symbolbild)
Zweimal erwischt
5,24 Promille! Lenker trank bei Kontrolle Wodka
Der österreichische Händler ruft das Produkt aufgrund von möglichen Verunreinigungen zurück.
Blaue Fremdkörper
Katzenhalter aufgepasst: Rückholaktion bei Futter
Gert Steinbäcker sprach in der Grazer Gösser mit der „Krone“ über Gott und die Welt.
Krone Plus Logo
STS-Legende im Talk
Gert Steinbäcker: „Großvater“ war fast ein Irrtum
Milliardenmarkt Indien
Warum Tourismus jetzt auf Bollywood-Filme setzt
Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
170.004 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Gericht
Selbstjustiz: Grausamer Gewaltakt an Burschen
91.512 mal gelesen
Die Gewalttat geschah am Wonkaplatz nahe der U-Bahn-Station Aspernstraße.
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
88.111 mal gelesen
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
1748 mal kommentiert
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Österreich
Erstmals mehr Abschiebungen als neue Asylanträge
1012 mal kommentiert
Immer mehr Abschiebe-Charter (Symbolbild) verlassen Österreich.
Außenpolitik
Israel will trotz Angriffen „sofortige Waffenruhe“
799 mal kommentiert
Die israelische Armee griff am Freitag Ziele im Libanon an.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf