JD Vance vergleicht US-Wirtschaft mit der Titanic

Vance hatte bei einer Veranstaltung im US-Bundesstaat Ohio die schwierige Wirtschaftslage angesprochen. „Die Demokraten sprechen viel über die Krise der Bezahlbarkeit in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und ja, es gibt eine Krise der Bezahlbarkeit, die durch die Politik von Joe Biden verursacht wurde“, behauptete er zunächst. Dann kam der Vergleich: „Die Titanic lässt sich nicht über Nacht wenden. Es braucht Zeit, um zu reparieren, was kaputtgegangen ist“, so Vance.