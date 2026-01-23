JD Vance vergleicht US-Wirtschaft mit der Titanic

Vizepräsident JD Vance hat die US-Wirtschaft in einer Rede ausgerechnet mit dem untergegangenen Schiff Titanic gleichgesetzt. Mit dem Vergleich wollte Vance die aktuelle Krise der Lebenshaltungskosten in den USA erklären, er stieß damit aber auf beißenden Spott.
Vance hatte bei einer Veranstaltung im US-Bundesstaat Ohio die schwierige Wirtschaftslage angesprochen. „Die Demokraten sprechen viel über die Krise der Bezahlbarkeit in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und ja, es gibt eine Krise der Bezahlbarkeit, die durch die Politik von Joe Biden verursacht wurde“, behauptete er zunächst. Dann kam der Vergleich: „Die Titanic lässt sich nicht über Nacht wenden. Es braucht Zeit, um zu reparieren, was kaputtgegangen ist“, so Vance.
Gefundenes Fressen für politische Gegner
Da die Titanic im Jahr 1912 bekanntlich nicht wendete, sondern mit einem Eisberg kollidierte, verunglückte die Analogie genauso wie der Luxusdampfer. Entsprechend folgte auf die Aussage des US-Vizepräsidenten der Spott, allen voran von ranghohen Demokraten. „Man wendet die Titanic ÜBERHAUPT NICHT“, schrieb der Gouverneur des Bundesstaates Illinois, JB Pritzker auf X zu einem Video mit dem Zitat von Vance (siehe unten).
Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom, der wie Pritzker zur Demokratischen Partei gehört, postete ein spöttisches Meme. Zu sehen ist eine Sequenz der Vance-Rede, im Hintergrund ist die Musik aus dem berühmten „Titanic“-Film mit Kate Winslet und Leonardo DiCaprio zu hören – aber verballhornt als schlecht gspielte Blockflötenmelodie. Das Meme zeigt auch die wohl bekannteste Szene des Films am Schiffsbug. Doch statt Jack und Rose umarmen sich darin Vance und US-Präsident Donald Trump (siehe unten).
Hohe Preise Thema im Wahlkampf
In seinem Wahlkampf hatte Trump den Amerikanern niedrigere Lebenshaltungskosten versprochen. Doch viele klagen über hohe Preise etwa im Supermarkt. Obwohl Trump als früherem Geschäftsmann im Bereich Wirtschaft Kompetenzen zugesprochen wurden, zeigen jüngste Umfragewerte gerade hier schwindenden Zuspruch.
Die Demokraten machen die hohen Kosten für Verbraucher in den USA zum Thema vor den Kongresswahlen im November. Trump wirft den Demokraten vor, das Thema bewusst zu platzieren.
