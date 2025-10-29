Trump: „Ich darf wohl nicht mehr kandidieren“

„Änderung würde etwa zehn Jahre dauern“

Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, sagte, er habe mit Trump über eine dritte Amtszeit gesprochen, sehe aber „keinen Weg dafür“. In dem Gespräch sei es darum gegangen, „welche Einschränkungen die Verfassung mit sich bringt“, so Johnson mit Verweis auf den Zusatzartikel 22. Eine Änderung würde „etwa zehn Jahre dauern“. Dafür seien „zwei Drittel des Kongresses und drei Viertel der Bundesstaaten“ nötig.Trump ist derzeit in seiner zweiten Amtszeit als Präsident der Vereinigten Staaten.