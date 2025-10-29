Vorteilswelt
Keine dritte Amtszeit?

Trump: „Ich darf wohl nicht mehr kandidieren“

Außenpolitik
29.10.2025 10:14

US-Präsident Donald Trump räumt ein, dass nach zwei Amtszeiten wohl Schluss und keine dritte Amtszeit möglich sein wird. Ganz gibt er seinen Traum aber nicht auf: „Nach dem, was ich gelesen habe, darf ich wohl nicht kandidieren, also werden wir sehen, was passiert.“

„Ich habe die höchsten Umfragewerte, die ich je hatte, und wissen Sie, nach dem, was ich gelesen habe, darf ich wohl nicht kandidieren, also werden wir sehen, was passiert“, sagte Trump am Mittwoch in der Präsidentenmaschine Air Force One. Dies sei „schade“.

Der Rechtspopulist weist oft darauf hin, dass ihn viele seiner Anhänger gern länger im Amt sähen. Am Montag hatte Trump gesagt, er wolle seine Zeit im Weißen Haus nicht durch eine Kandidatur als Vizepräsident bei der Wahl 2028 verlängern. „Ich würde es nicht tun. Es wäre nicht richtig“, sagte er.

Donald Trump am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in ...
Donald Trump am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in Südkorea(Bild: AFP/PHILIP FONG)

Unlängst positionierte Trump Schirmmützen mit dem Slogan „Trump 2028“ auf einem Tisch im Oval Office.

Donald Trump war in Südkorea nicht allen Bürgern willkommener Gast.
Donald Trump war in Südkorea nicht allen Bürgern willkommener Gast.(Bild: AFP/JUNG YEON-JE)

Eine beliebte Theorie unter Trumps Anhängern ist, dass sein derzeitiger Vize JD Vance bei der nächsten Präsidentschaftswahl im November 2028 mit Trump als Vizepräsidentschaftskandidaten antreten könnten. Nach einem Sieg könnte Vance demnach schnell zurücktreten und Trump wäre wieder im Präsidentenamt. Trump schloss diese Idee diese Woche aus und sagte am Mittwoch, es sei „ziemlich klar“, dass er nicht erneut kandidieren könne. „Aber wir haben viele großartige Leute.“

„Änderung würde etwa zehn Jahre dauern“
Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, sagte, er habe mit Trump über eine dritte Amtszeit gesprochen, sehe aber „keinen Weg dafür“. In dem Gespräch sei es darum gegangen, „welche Einschränkungen die Verfassung mit sich bringt“, so Johnson mit Verweis auf den Zusatzartikel 22. Eine Änderung würde „etwa zehn Jahre dauern“. Dafür seien „zwei Drittel des Kongresses und drei Viertel der Bundesstaaten“ nötig.Trump ist derzeit in seiner zweiten Amtszeit als Präsident der Vereinigten Staaten.

