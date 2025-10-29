Trump: „Ich darf wohl nicht mehr kandidieren“

US-Präsident Donald Trump räumt ein, dass nach zwei Amtszeiten wohl Schluss und keine dritte Amtszeit möglich sein wird. Ganz gibt er seinen Traum aber nicht auf: „Nach dem, was ich gelesen habe, darf ich wohl nicht kandidieren, also werden wir sehen, was passiert.“
„Ich habe die höchsten Umfragewerte, die ich je hatte, und wissen Sie, nach dem, was ich gelesen habe, darf ich wohl nicht kandidieren, also werden wir sehen, was passiert“, sagte Trump am Mittwoch in der Präsidentenmaschine Air Force One. Dies sei „schade“.
Der Rechtspopulist weist oft darauf hin, dass ihn viele seiner Anhänger gern länger im Amt sähen. Am Montag hatte Trump gesagt, er wolle seine Zeit im Weißen Haus nicht durch eine Kandidatur als Vizepräsident bei der Wahl 2028 verlängern. „Ich würde es nicht tun. Es wäre nicht richtig“, sagte er.
Unlängst positionierte Trump Schirmmützen mit dem Slogan „Trump 2028“ auf einem Tisch im Oval Office.
Eine beliebte Theorie unter Trumps Anhängern ist, dass sein derzeitiger Vize JD Vance bei der nächsten Präsidentschaftswahl im November 2028 mit Trump als Vizepräsidentschaftskandidaten antreten könnten. Nach einem Sieg könnte Vance demnach schnell zurücktreten und Trump wäre wieder im Präsidentenamt. Trump schloss diese Idee diese Woche aus und sagte am Mittwoch, es sei „ziemlich klar“, dass er nicht erneut kandidieren könne. „Aber wir haben viele großartige Leute.“
„Änderung würde etwa zehn Jahre dauern“
Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, sagte, er habe mit Trump über eine dritte Amtszeit gesprochen, sehe aber „keinen Weg dafür“. In dem Gespräch sei es darum gegangen, „welche Einschränkungen die Verfassung mit sich bringt“, so Johnson mit Verweis auf den Zusatzartikel 22. Eine Änderung würde „etwa zehn Jahre dauern“. Dafür seien „zwei Drittel des Kongresses und drei Viertel der Bundesstaaten“ nötig.Trump ist derzeit in seiner zweiten Amtszeit als Präsident der Vereinigten Staaten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.