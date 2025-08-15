 Pop-Ikone genießt Österreich-Tour in vollen Zügen

Wenn Nena nach Österreich kommt, bringt sie nicht nur ihre Hits mit – sie bringt auch eine gehörige Portion Herzblut für Land und Leute. Die 65-jährige Kultsängerin tourt derzeit durch die Alpenrepublik und könnte sich wohler kaum fühlen.
Auf Instagram teilte sie sonnige Fotos, die eher nach Urlaub als nach Konzertstress aussehen. „Ich fühl mich wohl in Österreich“, schrieb sie zu den Bildern – und verriet gleich ihre Stationen: Salzburg (ausverkauft), Wien (noch ein paar Tickets), Graz (ebenfalls ausverkauft).
Hier im Instagram-Posting könne Sie die Bilder durchklicken:
Umjubelter Auftakt auf Gut Aiderbichl
Der Tourauftakt am Donnerstag war gleich ein Highlight: Mehr als 3200 Fans feierten Nena auf dem Gut Aiderbichl bei Salzburg – und das auf einem Gnadenhof für Tiere! Während Pferde und Ziegen vom Pop-Spektakel wohl nichts mitbekamen, rockte die „99 Luftballons“-Sängerin mit erstaunlich jugendlicher Energie über die Bühne.
Klare Stimme, strahlendes Lächeln, pure Begeisterung – das Publikum war hingerissen.
Österreich zweites Zuhause
Doch Nenas Österreich-Liebe geht weit über die Bühnen hinaus. Im Interview mit der „Burgenländerin“ schwärmte sie: „Wenn ich in Österreich Konzerte spiele, planen wir drumherum immer schöne Wanderungen in den Bergen. Danach habe ich jedes Mal das Gefühl, innerlich zu leuchten.“ Kein Wunder – sie ist familiär eng verbunden: Über Cousinen und ihre Schwiegertochter, die mit ihrem Sohn in Wien lebt, hat sie hier ein zweites Zuhause gefunden.
Ihr jüngster Wien-Tipp? Der Dogenhof, der sie sogar zum Songschreiben inspiriert hat. Es scheint, als würden nicht nur ihre Fans bei ihren Auftritten strahlen – sondern Nena selbst mindestens genauso sehr.
