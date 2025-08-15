 Pop-Ikone genießt Österreich-Tour in vollen Zügen

Österreich zweites Zuhause

Doch Nenas Österreich-Liebe geht weit über die Bühnen hinaus. Im Interview mit der „Burgenländerin“ schwärmte sie: „Wenn ich in Österreich Konzerte spiele, planen wir drumherum immer schöne Wanderungen in den Bergen. Danach habe ich jedes Mal das Gefühl, innerlich zu leuchten.“ Kein Wunder – sie ist familiär eng verbunden: Über Cousinen und ihre Schwiegertochter, die mit ihrem Sohn in Wien lebt, hat sie hier ein zweites Zuhause gefunden.