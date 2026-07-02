Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WERBUNG

Familypark verspricht Ferienspaß

Specials
02.07.2026 00:01
Werbung
Von Wasserspaß bis Achterbahn: Im Familypark wird jeder Ferientag zum gemeinsamen Erlebnis.
Von Wasserspaß bis Achterbahn: Im Familypark wird jeder Ferientag zum gemeinsamen Erlebnis.(Bild: Familypark)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Sommer, Ferien, Familypark: In St. Margarethen wartet Österreichs größter Freizeitpark mit über 30 Attraktionen – von spritzigem Wasserspaß über gemütliche Familienfahrten bis zu rasanten Achterbahnen. Perfekt für einen abwechslungsreichen Ferientag mit der ganzen Familie.

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wer an warmen Sommertagen nach einer erfrischenden Abkühlung sucht, ist bei der Biberburg genau richtig. Die höchste Wildwasserbahn Österreichs sorgt mit einer Abfahrt aus 17 Metern Höhe für jede Menge Spaß und ist perfekt, um sich zwischendurch abzukühlen. Neu im Jahr 2026 ist außerdem die Attraktion Rotonda, die frischen Schwung in den Park bringt und für noch mehr Abwechslung im Familienausflug sorgt. Ebenfalls neu ist der Wilde Winzer – eine Attraktion, die bereits ab 75 cm Körpergröße erlebt werden kann und sich damit ideal für erste Fahrerlebnisse der jüngsten Parkgäste eignet. Für Kleinkinder gibt es natürlich noch viele weitere passende Attraktionen, darunter den Waldexpress, den Eichen Konvoi, das Märchenkarussell und die Traktorbahn.

Achterbahnspaß für die ganze Familie
Für alle, die es etwas rasanter mögen, bieten die Achterbahnen des Parks genau die richtige Portion Nervenkitzel. Der Götterblitz begeistert mit schnellen Kurven und temporeichen Fahrten, während die Rattenmühle ein aufregendes Achterbahnerlebnis für die ganze Familie bietet. An heißen Tagen laden außerdem die Wasserspielplätze im Familypark zum Planschen, Toben und Abkühlen ein – ein besonderes Highlight für Kinder, aber auch eine willkommene Erfrischung für die ganze Familie.

(Bild: Familypark)

Shows, Musik und Sommerfeeling
Ein besonderes Sommer-Highlight ist Filippos Sommerparty, die an vier Samstagen im Juli und August für extra viel Stimmung im Familypark sorgt. Am 18. Juli, 25. Juli, 1. August und 8. August verwandelt sich der Park in eine farbenfrohe Open-Air-Showbühne mit Artistik, Live-Musik, Walking Acts und jeder Menge Sommerfeeling. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf Aerial- und Contortion-Shows, ein schwungvolles Rollschuh-Duo, Tanzeinlagen und spektakuläre Teeterboard-Action freuen. Die Shows finden mehrmals täglich an verschiedenen Orten im Park statt und sorgen so den ganzen Tag über für überraschende Wow-Momente. Für musikalische Stimmung sorgen die Bands Goldjungz, Tina Well, MAItunes und Trashbax mit Live-Konzerten am Nachmittag. Sommerliche Walking Acts, Stelzengeher sowie die Maskottchen Filippo und Minky bieten zusätzliche Unterhaltung und tolle Fotomomente. Als besonderes Extra lädt Filippo’s Restaurant am Abend zum All-you-can-eat Ritterbuffet ein.

(Bild: Familypark/ Andreas Hafenscher)
(Bild: Familypark)

Der perfekte Ausflug in den Ferien
Auch für die Sommerferien gibt es gute Nachrichten: Ab Mitte Juli ist der Familypark täglich bis 19 Uhr statt bis 18 Uhr geöffnet. So bleibt noch mehr Zeit für Lieblingsattraktionen und gemeinsame Familienmomente. Wer seinen Besuch plant, sollte die Tickets am besten vorab online kaufen, denn Online-Tickets sind 3 Euro günstiger als Tickets vor Ort. Kinder unter 3 Jahren besuchen den Familypark gratis. Und auch Oma und Opa profitieren: Wer unter der Woche mit den Enkelkindern kommt, kann 10 Euro sparen.

Ob actionreiche Fahrten, spritzige Abkühlung, neue Attraktionen oder stimmungsvolle Sommerfeste – der Familypark bietet alles, was ein gelungener Familienausflug braucht. Hier entstehen gemeinsame Erinnerungen, die lange bleiben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Specials
02.07.2026 00:01
Loading

krone.tv

krone.tv fragt nach
Mehrwertsteuersenkung? „Bringt kaum Entlastung!“
Klimageräte & Co
Stromtarif wechseln: E-Control verrät Top-Monat
Diese Politiker bekommen monatlich mehr als 22. 000 Euro.
Mehr als 22.000 Euro
FPÖ hat die meisten Topverdiener im Nationalrat
Hatte 2,48 Promille
Norbert Hofer bleibt trotz Alkofahrt im Landtag
Es war ein für alle Beteiligten psychisch extrem fordernder Einsatz. 
Auch Bekannter tot
Vater mit seinem Sohn unter Wasserfall ertrunken
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
159.460 mal gelesen
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
142.122 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Vorarlberg
Vater mit seinem Sohn unter Wasserfall ertrunken
135.743 mal gelesen
Es war ein für alle Beteiligten psychisch extrem fordernder Einsatz. 
Burgenland
Norbert Hofers „Alko-Fehler“ zieht weite Kreise
1535 mal kommentiert
Hofer will im Landtag bleiben – der Ruf nach Konsequenzen wird im Landhaus in Eisenstadt ...
Kolumnen
Größter Treppenwitz im Wahl-Fiasko: Babler bleibt
1214 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Österreich
Gruppenfoto konservativer Schüler schockiert
986 mal kommentiert
Gruppenbild mit eindeutig rechtsextremem Gruß
Mehr Specials
Pensionisten getäuscht
„Ihr Kind hat Krebs“: Haft für Telefonbetrüger
Urteil rechtskräftig
Bettlerinnen kassierten Pensionisten schamlos ab
70-Jähriger verurteilt
Ex-Frau gestochen: „Ich wollte, dass sie es spürt“
Krone Plus Logo
Polit-Diskriminierung
SP-Kandidat klagt Stadt: Urteil im Lindwurm-Fiasko
Wachebeamte lauschte
Verurteilter Terrorist: „Es gibt mehrere wie mich“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf