Familypark verspricht Ferienspaß

Sommer, Ferien, Familypark: In St. Margarethen wartet Österreichs größter Freizeitpark mit über 30 Attraktionen – von spritzigem Wasserspaß über gemütliche Familienfahrten bis zu rasanten Achterbahnen. Perfekt für einen abwechslungsreichen Ferientag mit der ganzen Familie.
Wer an warmen Sommertagen nach einer erfrischenden Abkühlung sucht, ist bei der Biberburg genau richtig. Die höchste Wildwasserbahn Österreichs sorgt mit einer Abfahrt aus 17 Metern Höhe für jede Menge Spaß und ist perfekt, um sich zwischendurch abzukühlen. Neu im Jahr 2026 ist außerdem die Attraktion Rotonda, die frischen Schwung in den Park bringt und für noch mehr Abwechslung im Familienausflug sorgt. Ebenfalls neu ist der Wilde Winzer – eine Attraktion, die bereits ab 75 cm Körpergröße erlebt werden kann und sich damit ideal für erste Fahrerlebnisse der jüngsten Parkgäste eignet. Für Kleinkinder gibt es natürlich noch viele weitere passende Attraktionen, darunter den Waldexpress, den Eichen Konvoi, das Märchenkarussell und die Traktorbahn.
Achterbahnspaß für die ganze Familie
Für alle, die es etwas rasanter mögen, bieten die Achterbahnen des Parks genau die richtige Portion Nervenkitzel. Der Götterblitz begeistert mit schnellen Kurven und temporeichen Fahrten, während die Rattenmühle ein aufregendes Achterbahnerlebnis für die ganze Familie bietet. An heißen Tagen laden außerdem die Wasserspielplätze im Familypark zum Planschen, Toben und Abkühlen ein – ein besonderes Highlight für Kinder, aber auch eine willkommene Erfrischung für die ganze Familie.
Shows, Musik und Sommerfeeling
Ein besonderes Sommer-Highlight ist Filippos Sommerparty, die an vier Samstagen im Juli und August für extra viel Stimmung im Familypark sorgt. Am 18. Juli, 25. Juli, 1. August und 8. August verwandelt sich der Park in eine farbenfrohe Open-Air-Showbühne mit Artistik, Live-Musik, Walking Acts und jeder Menge Sommerfeeling. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf Aerial- und Contortion-Shows, ein schwungvolles Rollschuh-Duo, Tanzeinlagen und spektakuläre Teeterboard-Action freuen. Die Shows finden mehrmals täglich an verschiedenen Orten im Park statt und sorgen so den ganzen Tag über für überraschende Wow-Momente. Für musikalische Stimmung sorgen die Bands Goldjungz, Tina Well, MAItunes und Trashbax mit Live-Konzerten am Nachmittag. Sommerliche Walking Acts, Stelzengeher sowie die Maskottchen Filippo und Minky bieten zusätzliche Unterhaltung und tolle Fotomomente. Als besonderes Extra lädt Filippo’s Restaurant am Abend zum All-you-can-eat Ritterbuffet ein.
Der perfekte Ausflug in den Ferien
Auch für die Sommerferien gibt es gute Nachrichten: Ab Mitte Juli ist der Familypark täglich bis 19 Uhr statt bis 18 Uhr geöffnet. So bleibt noch mehr Zeit für Lieblingsattraktionen und gemeinsame Familienmomente. Wer seinen Besuch plant, sollte die Tickets am besten vorab online kaufen, denn Online-Tickets sind 3 Euro günstiger als Tickets vor Ort. Kinder unter 3 Jahren besuchen den Familypark gratis. Und auch Oma und Opa profitieren: Wer unter der Woche mit den Enkelkindern kommt, kann 10 Euro sparen.
Ob actionreiche Fahrten, spritzige Abkühlung, neue Attraktionen oder stimmungsvolle Sommerfeste – der Familypark bietet alles, was ein gelungener Familienausflug braucht. Hier entstehen gemeinsame Erinnerungen, die lange bleiben.