Den Beteiligten drohen jetzt harte Sanktionen

Möglicherweise wird der FC Schwarzach Anzeige erstatten. Das hätte zur Folge, dass sich das Strafverfahren beim STRUMA in die Länge zieht, weil Inhalt der Anzeige und richterliches Urteil abgewartet werden müssten. Verbandsintern sind für solche Fälle natürlich auch Strafen vorgesehen: Den beteiligten Spielern drohen längere Sperren, den Vereinen Geldstrafen in vorerst noch unbekannter Höhe. Zudem könnte der VFV die Spiele der beiden beteiligten Vereine in der nächsten Saison – beide spielen in der 2. Landesklasse – unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchführen lassen. Bei der heutigen STRUMA-Sitzung wird der Sachverhalt sondiert, mit einem Urteil ist nicht zu rechnen. Vielmehr ist anzunehmen, dass der Ausschuss die beteiligten Spieler und Ordner sowie die Schiedsrichter für nächsten Mittwoch vorladen wird, um sich deren Aussagen anzuhören.