Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

fan.at-Spiel der Runde

Schwarzach zog Rätia noch die „Weiße Weste“ aus

Vorarlberg
11.11.2025 06:55
Der Jubel bei den Schwarzachern nach dem Sieg über Herbstmeister Rätia Bludenz war riesengroß.
Der Jubel bei den Schwarzachern nach dem Sieg über Herbstmeister Rätia Bludenz war riesengroß.(Bild: FC Schwarzach)

Zwölf Spiele, zwölf Siege! Die traditionsreiche Bludenzer Rätia war in dieser Saison bislang das Maß aller Dinge in der dritten Landesklasse. Bis zur letzten Herbstrunde. Denn da fanden die Alpenstädter in Aufsteiger und Verfolger Schwarzach erstmals ihren Meister.

0 Kommentare

Wenn sich in der allerletzten Runde der laufenden Saison die Bludenzer Rätia und der FC Schwarzach gegenüber stehen werden, sollte die Meisterschaft eigentlich schon entschieden sein. Und die beiden Kontrahenten als Aufsteiger in die 2. Landesklasse feststehen. Beide Teams haben nach Ende der Herbstmeisterschaft ausreichend Vorsprung auf die Konkurrenz, viel sollte da nicht mehr schiefgehen.

Lesen Sie auch:
Letzte Herbstrunde
So heiß wird das Finale im Vorarlberger Unterhaus
05.11.2025

Sieben Testspiele warten im Winter
Das letzte Herbstspiel am Samstag gewann Schwarzach 2:0 und fügte damit den Bludenzern nach zwölf Siegen die erste Niederlage zu. „Wir spielten eine sensationellen Hinrunde, wir haben aber gewusst, dass es beim heimstarken FC Schwarzach schwer werden könnte“, sagt der sportliche Leiter der Rätia, Izet Music. In Bludenz will man auch nach dem erfolgreichen Herbstdurchgang nichts dem Zufall überlassen. „Wir werden eine gute Vorbereitung absolvieren, haben schon jetzt sieben Testspiele fixiert“, erklärt Music.

Schwarzacher mit achtwöchiger Vorbereitung
Auch beim FC Schwarzach ist alles eitel Wonne: „Unsere Gegner greifen oft auf gestandene Spieler aus den Kampfmannschaften zurück. Aber wir haben uns trotzdem durchgesetzt. Jetzt genießen wir vorerst einmal die verdiente Winterpause. Anfang Februar steigen wir in die achtwöchige Vorbereitung ein, um für das Frühjahr gerüstet zu sein“, sagt Schwarzach-Trainer Felix Meusburger.

Die beiden einstigen Flaggschiffe des Ländle-Fußballs zeigen sich nach vielen Krisenjahren jetzt wieder gut erholt.

Porträt von Elred Faisst
Elred Faisst
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
5° / 11°
Symbol wolkig
Bludenz
2° / 12°
Symbol wolkig
Dornbirn
5° / 12°
Symbol wolkig
Feldkirch
3° / 12°
Symbol wolkig

krone.tv

Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bereits mindestens zweimal im Fokus von IS-Mitgliedern ...
„Heikle Lage“
IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt
Der Taifun „Kalmaegi“ hat in Vietnam ein jahrhundertealtes Schiffswrack aus Holz freigelegt.
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
176.541 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
121.318 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
105.841 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Mehr Vorarlberg
fan.at-Spiel der Runde
Schwarzach zog Rätia noch die „Weiße Weste“ aus
Schlampig recherchiert
Syrer saß in Vorarlberg unschuldig hinter Gittern
Kampf um Startplatz
„Wird sicher ein Battle, aber das pusht ja auch!“
Krone Plus Logo
Obdachlos im Ländle
Wenn eisige Temperaturen zur Lebensgefahr werden
Prozess in Feldkirch
Ehefrau vergewaltigt und zur Abtreibung gezwungen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf