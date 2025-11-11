Schwarzach zog Rätia noch die „Weiße Weste“ aus

Sieben Testspiele warten im Winter

Das letzte Herbstspiel am Samstag gewann Schwarzach 2:0 und fügte damit den Bludenzern nach zwölf Siegen die erste Niederlage zu. „Wir spielten eine sensationellen Hinrunde, wir haben aber gewusst, dass es beim heimstarken FC Schwarzach schwer werden könnte“, sagt der sportliche Leiter der Rätia, Izet Music. In Bludenz will man auch nach dem erfolgreichen Herbstdurchgang nichts dem Zufall überlassen. „Wir werden eine gute Vorbereitung absolvieren, haben schon jetzt sieben Testspiele fixiert“, erklärt Music.