Crash mit Bundesheer-Unimog: Motorradfahrer stirbt

Trotz Bemühungen kam jede Hilfe zu spät

Mehrere Ersthelfer eilten sofort zur Unfallstelle und versuchten, den Verunglückten zu reanimieren. Auch ein Notarzthubschrauber wurde angefordert. Trotz aller Bemühungen konnte das Leben des Motorradfahrers jedoch nicht mehr gerettet werden – er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.