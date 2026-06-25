Crash mit Bundesheer-Unimog: Motorradfahrer stirbt

Schwerer Verkehrsunfall im Bezirk Wiener Neustadt: Ein Motorradfahrer ist am Donnerstagmittag in Wiesmath auf der L149 mit einem entgegenkommenden Unimog des Bundesheeres kollidiert. Für den Biker kam jede Hilfe zu spät.
Der Unimog war Teil einer Kolonne des Bundesheeres, die im Rahmen der Ausbildungsübung „Wechselland 26“ der Theresianischen Militärakademie unterwegs war. Nach ersten Informationen prallte der Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache gegen das Militärfahrzeug.
Trotz Bemühungen kam jede Hilfe zu spät
Mehrere Ersthelfer eilten sofort zur Unfallstelle und versuchten, den Verunglückten zu reanimieren. Auch ein Notarzthubschrauber wurde angefordert. Trotz aller Bemühungen konnte das Leben des Motorradfahrers jedoch nicht mehr gerettet werden – er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
Ermittlungen zum Unfallhergang laufen
Die Insassen des Unimogs – Lenker und Beifahrer – sowie der Kolonnenkommandant stehen nach dem tragischen Unfall unter Schock und werden psychologisch betreut. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.
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