EU will Bürgern Investieren schmackhaft machen

Neben Wissen brauche es auch einfache und leicht zugängliche Möglichkeiten zum Investieren. Die Konten sollen einfach zu bedienen und flexibel sein sowie breite Anlagemöglichkeiten und steuerliche Anreize bieten – und damit das Investieren für alle leichter machen, so die Kommission. In einigen Staaten gebe es solche Modelle bereits.