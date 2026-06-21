Statt saftigem Gewinn wurde Tiroler (47) abgezockt

Ein erneuter Fall von Online-Betrug beschäftigt die Tiroler Polizei! Ein Mann (47) aus dem Bezirk Innsbruck-Land verlor über Monate hinweg Geld und überwies den Betrügern zudem noch mehrere Zehntausend Euro.
Zwischen Februar und Juni war der 47-Jährige aus dem Bezirk Innsbruck-Land auf einer Internetplattform für Investments aktiv. Ein Investment auf der Plattform weckte sein Interesse.
Er wurde schließlich von einem vermeintlichen Finanzberater kontaktiert. Der Kontakt erfolgte per E-Mail und auch telefonisch. „Der 47-Jährige ließ sich täuschen und tätigte mehrere Übeweisungen auf verschiedene Konten“, schildert die Polizei.
Statt Gewinn folgte böses Erwachen
Ein folgenschwerer Fehler, wie sich nun herausstellen sollte. Ihm wurden zwar zunächst kleinere Renditen ausbezahlt, jedoch entstand dem Opfer schlussendlich ein Gesamtschaden von mehreren Zehntausend Euro.
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