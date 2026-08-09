E-Scooter: 160 Anzeigen an nur zwei Tagen in Graz

Die Grazer Polizei hat am Wochenende E-Scooter und andere Trendsportgeräte ins Visier genommen. Seit Mai gelten ja bekanntlich neue Regeln: von einer Helmpflicht für Jugendliche bis zur verpflichtenden Klingel und einer Promille-Grenze. Aber davon dürften noch nicht alle gehört haben . . .
Am Freitag und Samstag führten Streifen der Grazer Polizei gemeinsam mit der Fahrradpolizei und einem Polizeimotorrad vermehrt Kontrollen im Stadtgebiet durch – das Ziel: E-Scooter-Fahrer. Seit 1. Mai 2026 gelten strengere Regeln. So müssen etwa alle unter 16 Jahren einen Helm tragen, bei einem E-Bike gilt die Grenze bis 14 Jahre. Außerdem sind Klingel und Blinker an den Geräten anzubringen. Es gilt eine Alkoholgrenze von 0,5 Promille. Und: Ene Mitnahme anderer Personen am E-Scooter ist verboten, ebenso das Aufhängen von Rucksäcken oder Taschen am Lenkergriff.
Selbst Kinder mit getunten Geräten unterwegs
Ist man im Stadtgebiet unterwegs, hat man oft das Gefühl, dass diese Regeln von vielen mehr als ein netter Hinweis statt als Straßenverkehrsverordnung wahrgenommen werden. Diesen subjektiven Eindruck bestätigte am Wochenende eine Schwerpunktkontrolle der Polizei: An nur zwei Tagen wurden insgesamt 160 Verstöße festgestellt.
„Bei den technischen Überprüfungen vor Ort wiesen insgesamt 27 E-Scooter eine Bauartgeschwindigkeit von mehr als den erlaubten 25 km/h auf“, bilanzierte die Polizei am Sonntag. Im Bereich des südlichen Stadtstrandes (ein Hotspot neben der Mur in Graz, mit Bootsverleih, Liegestühlen etc.) trafen Polizisten sogar vier Kinder zwischen zehn und zwölf Jahren an, die mit E-Scootern unterwegs waren. Auch ihre Geräte wiesen eine weit höhere Höchstgeschwindigkeit als 25 km/h auf. Es handelte sich schon beinahe um Kleinmotorräder, heißt es. „Für das Lenken dieser Fahrzeuge fehlte den Kindern naturgemäß die erforderliche Berechtigung.“
Minister für konsequente Kontrollen
Die Polizei in Graz will auch weiter gezielte Schwerpunktaktionen durchführen. In einem aktuellen „Krone“-Interview betont auch Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) die Relevanz konsequenter E-Scooter-Kontrollen. Zudem kann sich der Minister noch strengere Regeln vorstellen. Immer wieder kommt es zu schweren Unfällen mit E-Scootern. In den letzten Jahren haben die Geräte einen wahren Boom erlebt.
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