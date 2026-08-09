E-Scooter: 160 Anzeigen an nur zwei Tagen in Graz

„Bei den technischen Überprüfungen vor Ort wiesen insgesamt 27 E-Scooter eine Bauartgeschwindigkeit von mehr als den erlaubten 25 km/h auf“, bilanzierte die Polizei am Sonntag. Im Bereich des südlichen Stadtstrandes (ein Hotspot neben der Mur in Graz, mit Bootsverleih, Liegestühlen etc.) trafen Polizisten sogar vier Kinder zwischen zehn und zwölf Jahren an, die mit E-Scootern unterwegs waren. Auch ihre Geräte wiesen eine weit höhere Höchstgeschwindigkeit als 25 km/h auf. Es handelte sich schon beinahe um Kleinmotorräder, heißt es. „Für das Lenken dieser Fahrzeuge fehlte den Kindern naturgemäß die erforderliche Berechtigung.“