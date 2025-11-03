Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Neues Kapitel“

Sänger Marc Terenzi arbeitet jetzt als Pizzabäcker

Society International
03.11.2025 15:34
Marc Terenzi hat auf Mallorca einen Neuanfang gewagt und betreibt eine Pizzeria.
Marc Terenzi hat auf Mallorca einen Neuanfang gewagt und betreibt eine Pizzeria.(Bild: Daniel Scharinger / Pressefoto Scharinger / picturedesk.com)

Marc Terenzi stand in den letzten Jahren immer wieder in den Schlagzeilen, unter anderem wegen seiner turbulenten Beziehung mit Verena Kerth sowie Alkohol- und Drogenproblemen. Im vergangenen Jahr begab er sich freiwillig in eine Entzugsklinik. Nun blickt der 47-Jährige wieder nach vorne – und arbeitet als Pizzabäcker.

0 Kommentare

Auf Mallorca betreibt Marc Terenzi seit zwei Monaten das Lokal Givanni L. Als Franchisenehmer hat er das Konzept erweitert, sodass die Gäste dort neben Eis auch Pasta, Pizza und Salate bestellen können. Seit kurzem backt der Ex-Dschungelkönig die Pizzen sogar selbst.

„Unser Pizza-Chef ist ausgefallen, also bin ich kurzfristig eingesprungen. Er hat mir aber vorher schon mal gezeigt, wie es geht. Ich lerne schnell und genieße sowas auch“, plauderte er gegenüber ,Bild‘ aus. „Das ist einer der Vorteile, wenn man ADHS hat.“ Das Kreieren der Pizzen mache ihm „richtig Spaß“, schwärmte Marc.

Der ehemalige Boyband-Star verleiht den Take-Away-Pizzen eine persönliche Note, indem er von Hand Grußbotschaften in die Innenseite der Kartons schreibt. „Ich möchte unseren Kunden ein gutes Gefühl geben und Ihnen ein Lachen auf die Lippen zaubern“, verriet er. Seine Klienten dürfen sich über Nachrichten wie „You Make The World More Beautiful“ (Deutsch: „Du machst die Welt schöner“) freuen.

Lesen Sie auch:
Marc Terenzi packt bei „Promi Big Brother“ über seine Ex Britney Spears aus.
Packt über Spears aus
Marc Terenzi: „Britney und ich, wir hatten was“
07.10.2025
Eine Sorge weniger
Verfahren gegen Sänger Marc Terenzi eingestellt
09.04.2025

In Zukunft will der US-Amerikaner weniger über seine Vergangenheit reden und sich mehr auf die Gegenwart und Zukunft konzentrieren. „Das war wichtig für meine Genesung, aber ich will die Leute nicht mit weiterem Seelen-Striptease nerven. Das Kapitel ist jetzt geschlossen. Jetzt schreibe ich ein neues“, betonte er. „Und das wird mit Sicherheit schöner, erfüllender und friedlicher als das letzte Kapitel meines Lebens.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
144.907 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
125.173 mal gelesen
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
121.441 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Society International
„Neues Kapitel“
Sänger Marc Terenzi arbeitet jetzt als Pizzabäcker
Drama auf Social Media
Britney Spears deaktiviert Account: Fans besorgt
Süßes Liebes-Outing!
Aniston kuschelt auf Insta mit Freund Jim Curtis
Und Tom wird zu Stein
Nicht hinschauen! Klum schockt als Grusel-Medusa
Schüsse in Berlin
Anschlag auf Büro der Rapperin Shirin David
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf