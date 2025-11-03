Sänger Marc Terenzi arbeitet jetzt als Pizzabäcker

Marc Terenzi stand in den letzten Jahren immer wieder in den Schlagzeilen, unter anderem wegen seiner turbulenten Beziehung mit Verena Kerth sowie Alkohol- und Drogenproblemen. Im vergangenen Jahr begab er sich freiwillig in eine Entzugsklinik. Nun blickt der 47-Jährige wieder nach vorne – und arbeitet als Pizzabäcker.
Auf Mallorca betreibt Marc Terenzi seit zwei Monaten das Lokal Givanni L. Als Franchisenehmer hat er das Konzept erweitert, sodass die Gäste dort neben Eis auch Pasta, Pizza und Salate bestellen können. Seit kurzem backt der Ex-Dschungelkönig die Pizzen sogar selbst.
„Unser Pizza-Chef ist ausgefallen, also bin ich kurzfristig eingesprungen. Er hat mir aber vorher schon mal gezeigt, wie es geht. Ich lerne schnell und genieße sowas auch“, plauderte er gegenüber ,Bild‘ aus. „Das ist einer der Vorteile, wenn man ADHS hat.“ Das Kreieren der Pizzen mache ihm „richtig Spaß“, schwärmte Marc.
Der ehemalige Boyband-Star verleiht den Take-Away-Pizzen eine persönliche Note, indem er von Hand Grußbotschaften in die Innenseite der Kartons schreibt. „Ich möchte unseren Kunden ein gutes Gefühl geben und Ihnen ein Lachen auf die Lippen zaubern“, verriet er. Seine Klienten dürfen sich über Nachrichten wie „You Make The World More Beautiful“ (Deutsch: „Du machst die Welt schöner“) freuen.
In Zukunft will der US-Amerikaner weniger über seine Vergangenheit reden und sich mehr auf die Gegenwart und Zukunft konzentrieren. „Das war wichtig für meine Genesung, aber ich will die Leute nicht mit weiterem Seelen-Striptease nerven. Das Kapitel ist jetzt geschlossen. Jetzt schreibe ich ein neues“, betonte er. „Und das wird mit Sicherheit schöner, erfüllender und friedlicher als das letzte Kapitel meines Lebens.“
