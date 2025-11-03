Sänger Marc Terenzi arbeitet jetzt als Pizzabäcker

In Zukunft will der US-Amerikaner weniger über seine Vergangenheit reden und sich mehr auf die Gegenwart und Zukunft konzentrieren. „Das war wichtig für meine Genesung, aber ich will die Leute nicht mit weiterem Seelen-Striptease nerven. Das Kapitel ist jetzt geschlossen. Jetzt schreibe ich ein neues“, betonte er. „Und das wird mit Sicherheit schöner, erfüllender und friedlicher als das letzte Kapitel meines Lebens.“