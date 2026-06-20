Salzburgs Mann: „Dürfen keinen Tag verschenken“

Was die Abgänge betrifft, herrschte bei den Bullen bislang wenig Bewegung. Spieler wie Bobby Clark und Lucas Gourna-Douath (im Gespräch bei RC Lens, Klub von Ex-Bulle Samson Baidoo) verhandeln mit anderen Vereinen, Vollzugsmeldungen fehlen aber noch. Das könnte sich im Falle von Mads Bidstrup jedoch in den kommenden Wochen ändern. Der Däne soll wie berichtet vor einem Wechsel in die französische Ligue 1 zu Olympique Lyon stehen.