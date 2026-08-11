Von Orbán abgesetzter Richter nun Ungarn-Präsident

Ex-Präsident als „Marionette Orbáns“ kritisiert

Die Gegenstimmen kamen von der rechtsextremen Partei „Mi Hazánk“, die ursprünglich ebenfalls einen Boykott angekündigt hatte. Mit seiner Wahl und dem Amtseid folgt der frühere Richter am Straßburger Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) und ehemalige Präsident des ungarischen Obersten Gerichtshofs dem im Juli per Verfassungsänderung aus dem Amt entfernten Tamás Sulyok. Dieser war vom neuen Premier Péter Magyar als „Marionette“ von Ex-Premier Viktor Orbán bezeichnet worden.

Baka habe sich auf seinem bisherigen Lebensweg konsequent für den Rechtsstaat und die Unabhängigkeit der Justiz eingesetzt, begründete die Regierungspartei TISZA die Nominierung des Ex-Höchstrichters.