Schwangerschaftsabbrüche passieren sowieso

Seit 1994 Teil der Menschenrechte

Jetzt fehlen in immer mehr Bundesländern die praktizierenden Ärzte. Allen voran in Vorarlberg, wo der letzte Arzt, der Abtreibungen durchführt, in Pension geht. Für uns Frauen heißt das nichts Gutes. Denn Abtreibungen passieren sowieso. Die Frage ist nur, ob sie sicher durchgeführt werden oder nicht.