Airport Innsbruck wegen Bombendrohung gesperrt

Nichts ging mehr am Flughafen in der Tiroler Landeshauptstadt am Mittwoch. Wegen einer Bombendrohung musste das Areal vorübergehend gesperrt werden. Auch Starts und Landungen waren in diesem Zeitraum nicht möglich. Nach zwei Stunden hieß es aufatmen.
Wohl große Aufregung herrschte Mittwochnachmittag am Flughafen in Innsbruck. Um kurz nach 13 Uhr langte das elektronische Drohschreiben bei mehreren Empfängern – darunter auch beim Airport – ein.
Ein Großaufgebot an Einsatzkräften samt Spürhunden durchsuchte daraufhin das Gebäude.
Kein verdächtiger Gegenstand entdeckt
Letztendlich konnte gegen 15 Uhr wieder Entwarnung gegeben werden, da kein verdächtiger Gegenstand entdeckt wurde. Der Absender der bedrohlichen Nachricht ist noch nicht bekannt.
Die vorübergehende Sperre hatte auch Auswirkungen auf die Linie F der IVB, die umgeleitet werden musste.
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