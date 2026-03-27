Hauptbahnhof Innsbruck nach Drohung evakuiert

„Es ging ein Drohanruf ein“, sagte ein Polizeisprecher auf „Krone“-Anfrage. Vermutlich handle es sich um einen Scherzanruf. In der Vergangenheit wurde schon öfter mit Bomben gedroht, ob es sich diesmal auch um eine derartige Drohung handelt, ist noch unklar. Vorsorglich wurde der Bahnhofsbereich aber durchsucht. Um etwa 22:15 Uhr konnte die Sperre dann nach der Durchsuchung aufgehoben werden, da nichts Verdächtiges gefunden wurde. Der Zug- und Busverkehr ist wieder in Betrieb.