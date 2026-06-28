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Die „Krone“ sucht den Herzensmensch

Krone-Herzensmensch-Award
28.06.2026 05:00
(Bild: AMIPRO)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Gelebte Gemeinschaft: In jedem Ort gibt es Menschen, die keine Sekunde zögern, wenn jemand Hilfe benötigt. Diese ehrenamtlichen Helfer zeichnet die „Kronen Zeitung“ einmal im Jahr in Zusammenarbeit mit dem Freiwilligencenter NÖ aus. Jetzt sind Sie dran! Nominieren Sie Ihren persönlichen Herzensmensch aus Niederösterreich. 

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Mit der „Herzensmensch“- Trophäe sagen wir Sterbebegleitern ebenso „Danke“ wie Betreibern von Sozialmärkten, Menschen, die in der Integration oder in der Seniorenhilfe tätig sind, Tierschützern und vielen mehr. Vergangenes Jahr ging ein Preis an Paul Prochazka aus Droß im Waldviertel. Er ist sowohl bei der Feuerwehr als auch beim Roten Kreuz aktiv und organisiert zusätzlich sportliche Aktivitäten. Helfen steht am Terminplan immer ganz oben: Während andere das Fußballmatch unserer Nationalelf gegen Argentinien geschaut haben, war der freiwillige Helfermit dem Rettungswagen im Dienste der Nächsten unterwegs. „Ich habe die Herzensmensch-Trophäe in meinem Zimmer auf dem Kasten stehen“, erzählt er.

Ein Abend des Dankes an ehrenamtlich Tätige: Bei der „Krone-Herzensmensch“-Gala werden bereits ...
Ein Abend des Dankes an ehrenamtlich Tätige: Bei der „Krone-Herzensmensch“-Gala werden bereits zum sechsten Mal im Regierungsviertel St. Pölten Helferinnen und Helfer ausgezeichnet.(Bild: Imre Antal)

Oder Dominik Ebner aus Yspertal. Er gründete als Schüler das Schulorchester der HLUW Yspertal und führt es bis heute. Vier Benefizkonzerte brachten rund 48.000 Euro für die Kinderkrebshilfe ein. Er organisiert Kooperationen mit Pflegeheimen und engagiert sich in vielen Musikvereinen. Ob als Obmann, Kapellmeister oder Helfer im Alltag – Dominik Ebner ist ein Vorbild an Einsatz, Herzlichkeit und Gemeinschaftssinn.

Nina Hofstädter aus Hundsheim rettet alte Legehennen vor dem Schlachthof.
Nina Hofstädter aus Hundsheim rettet alte Legehennen vor dem Schlachthof.(Bild: Imre Antal)
Auch Dominik Ebner hat den Ehren-Titel „Herzensmensch“.
Auch Dominik Ebner hat den Ehren-Titel „Herzensmensch“.(Bild: Imre Antal)

Freiwilligen Helfern „Danke“ sagen
Ab sofort sucht die „Krone“ neue Frauen und Männer, die Außergewöhnliches für Land und Leute leisten. Sie, liebe Leser, können diese nun nominieren! Mehr als 40.000 Vereine leisten landesweit im sozialen Bereich und im Freiwilligensektor Einmaliges. Deshalb läuft jetzt auch die Suche nach „Krone-Herzensvereinen“ an. „Wer einer Gruppe danken möchte, kann sie ab sofort nominieren. Außerdem informieren wir die Vereine mit einem speziellen Mail“, erklärt Martin Lammerhuber von der Kulturregion Niederösterreich.

Die Siegerinnen und Sieger der „Herzensmensch“-Aktion erhalten Trophäen und Sachpreise im Gesamtwert von 10.000 Euro. Auch für die drei ausgezeichneten Vereine gibt es Preise, welche bei der Herzensmensch-Gala im Landhaus St. Pölten am 6. November stattfindet. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Nominierungsschluss am 29. August aus und nominieren Sie Ihren Herzensmensch oder Verein!

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