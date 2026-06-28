Die „Krone“ sucht den Herzensmensch

Mit der „Herzensmensch“- Trophäe sagen wir Sterbebegleitern ebenso „Danke“ wie Betreibern von Sozialmärkten, Menschen, die in der Integration oder in der Seniorenhilfe tätig sind, Tierschützern und vielen mehr. Vergangenes Jahr ging ein Preis an Paul Prochazka aus Droß im Waldviertel. Er ist sowohl bei der Feuerwehr als auch beim Roten Kreuz aktiv und organisiert zusätzlich sportliche Aktivitäten. Helfen steht am Terminplan immer ganz oben: Während andere das Fußballmatch unserer Nationalelf gegen Argentinien geschaut haben, war der freiwillige Helfermit dem Rettungswagen im Dienste der Nächsten unterwegs. „Ich habe die Herzensmensch-Trophäe in meinem Zimmer auf dem Kasten stehen“, erzählt er.