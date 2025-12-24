Vorteilswelt
Frisches Wasser für den Lichtblickhof

Niederösterreich
24.12.2025 05:55
Weihnachtsbesuch von Johanna Mikl-Leitner und Maggie Entenfellner („Krone“).
Weihnachtsbesuch von Johanna Mikl-Leitner und Maggie Entenfellner („Krone“).(Bild: Imre Antal)

Weihnachtsfreude im kleinen Ort Wald im Bezirk St. Pölten: Durch die Inbetriebnahme einer neuen Wasserleitung ist die Arbeit am Lichtblickhof langfristig abgesichert!

0 Kommentare

In der Adventzeit, wenn es um Hoffnung, Zusammenhalt und kleine Wunder geht, gibt es am Lichtblickhof in Pyhra im Bezirk St. Pölten ein ganz besonderes Zeichen: Nach 25 Jahren des unermüdlichen Engagements wurde der Hof nun an die örtliche Wasserversorgung angeschlossen.

Mehr als 6000 Kinder betreut
Der Lichtblickhof in Wald bei Pyhra ist seit 2001 ein einzigartiger Ort der Begleitung für schwerkranke Kinder und ihre Familien. Mehr als 6000 Kinder haben hier – begleitet von einem interdisziplinären Team und Therapietieren – Kraft geschöpft. Der Brunnen konnte die erforderliche Wassermenge nicht mehr sicher leisten. Künftig werden das Therapiezentrum sowie vier weitere Liegenschaften entlang der Strecke dauerhaft und verlässlich mit Trinkwasser versorgt.

Ein Ort der Menschlichkeit
„Der Lichtblickhof ist ein Ort, an dem Menschlichkeit, Zuversicht und Zusammenhalt täglich gelebt werden. Er ist ein Leuchtturm voller Liebe, hier spürt man Nähe, Hoffnung und Geborgenheit. Mit dem Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung fließt nun auch ein Stück Sicherheit für die Kinder, ihre Familien und all jene, die hier mit großem Herzblut wirken“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei einem Besuch kurz vor Weihnachten gemeinsam mit „Krone“-Journalistin Maggie Entenfellner.

Gemeinsam gefördert
Die neue Anlage umfasst eine 780 Meter lange Wasserleitung und eine Drucksteigerungsanlage. Der Baubeginn erfolgte im Mai, im Spätherbst wurde die Wasserversorgung in Betrieb genommen. Ermöglicht wurde das Projekt durch Förderungen von Land und Bund sowie durch das Zusammenwirken zahlreicher Partner. „Wir haben es geschafft“, sagte Lichtblickhof-Gründerin Roswitha Zink.

„Der Lichtblickhof schenkt Familien in schwierigsten Situationen Hoffnung und Zuversicht. Dafür gebührt dem gesamten Team unser tiefster Dank“, erklärte Landeshauptfrau Mikl-Leitner abschließend.

Porträt von Lukas Lusetzky
Lukas Lusetzky
