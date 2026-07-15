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Herzensmensch-Aktion

Niederösterreichs Vereine vor den Vorhang!

Niederösterreich
15.07.2026 11:00
Viel Herz zeigt der Verein „Nähen mit Herz“ Weinburg. Dafür gab es im vergangenen Jahr die ...
Viel Herz zeigt der Verein „Nähen mit Herz“ Weinburg. Dafür gab es im vergangenen Jahr die Herzensmensch-Auszeichnung (Archivbild).(Bild: Attila Molnar)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Wer „seinem“ Verein in Niederösterreich Danke sagen will, hat jetzt im Rahmen der Herzensmensch-Aktion die Gelegenheit dazu. Ab sofort kann wieder nominiert werden!

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Die Zahl ist beeindruckend: 24.000 Vereine sind in Niederösterreich aktiv. Diese ehrenamtlichen Gruppen sorgen dafür, dass das Leben in den Dörfern und Gemeinden noch lebenswerter wird – sorgen für Hilfe, Integration, Sicherheit, Abwechslung, das Verteilen von Spenden und vieles mehr.

Den Siegervereinen winken schöne Preise
Im Rahmen der Herzensmensch-Aktion zeichnet die „Krone“ gemeinsam mit dem Freiwilligencenter Niederösterreich einmal im Jahr Gruppen aus, die Besonderes geleistet haben. Im vergangenen Jahr ging die begehrte Siegertrophäe und der Sachpreis an die Gruppe „Nähen mit Herz“ aus Weinburg im Bezirk St. Pölten. Freiwillige Helferinnen und Helfer nähen für Frühchen und auch Sternenkinder spezielle Kleidungsstücke, und das mit viel Leidenschaft und Liebe zum Detail. Aber auch die Pfötchenhilfe Mistelbach, der Lions Club Horn, der Club Pinguin-Haidershofen und Tridok aus dem Triestingtal standen in dieser Kategorie bereits ganz oben.

Herz zeigen aber auch viele Einzelpersonen im weiten Land, die freiwillig und ehrenamtlich für Mensch und Tier aktiv sind. Auch sie können derzeit als mögliche Preisträger genannt werden. Wer den „Herzensmensch“-Titel erhält, dieses Geheimnis wird im Herbst gelüftet.

Nun hat es die riesige „Krone“-Leserfamilie in der Hand. Nominiert kann bis 29. August werden.

Nähere Informationen und Nominierungen im Internet unter: www.krone.at/herzensmenschnoe

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