Niederösterreichs Vereine vor den Vorhang!

Den Siegervereinen winken schöne Preise

Im Rahmen der Herzensmensch-Aktion zeichnet die „Krone“ gemeinsam mit dem Freiwilligencenter Niederösterreich einmal im Jahr Gruppen aus, die Besonderes geleistet haben. Im vergangenen Jahr ging die begehrte Siegertrophäe und der Sachpreis an die Gruppe „Nähen mit Herz“ aus Weinburg im Bezirk St. Pölten. Freiwillige Helferinnen und Helfer nähen für Frühchen und auch Sternenkinder spezielle Kleidungsstücke, und das mit viel Leidenschaft und Liebe zum Detail. Aber auch die Pfötchenhilfe Mistelbach, der Lions Club Horn, der Club Pinguin-Haidershofen und Tridok aus dem Triestingtal standen in dieser Kategorie bereits ganz oben.