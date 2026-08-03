Geben Sie Ihrem „Herzens-Verein“ eine Stimme!

Nun liegt es in der Hand der vielen Mitglieder der „Krone“-Leserfamilie, welche Obleute und Abordnungen im Herbst im Regierungsviertel St. Pölten auf der Bühne stehen sollen. Dem erstplatzierten Verein winkt eine Sachspende im Wert von 5000 Euro, dem Zweitplatzierten um 3500 und dem Dritten um 1500 Euro. Einfach und schnell kann man jetzt seinen persönlichen Herzensmensch-Verein nominieren!