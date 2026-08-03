Geben Sie Ihrem „Herzens-Verein“ eine Stimme!

Die „Krone“ sucht unter den 24.000 Vereinen im weiten Land den Herzensmenschverein Niederösterreichs. Einfach und schnell kann man seinen Favoriten nun wieder nominieren.
Sie sorgen dafür, dass das (Alltags-)Leben funktioniert, helfen Schwachen und setzen sich für Mensch und Tier ein: Die Mitglieder der 24.000 (!) Vereine, die in Niederösterreich jeden Tag tatkräftig und unentgeltlich anpacken. Die „Krone“ sucht heuer nun wieder den Herzensmensch-Verein – schöne Preise winken.Viele Vereine lassen die Herzen höher schlagenEs liegt so viel Kraft, so viel positive Energie in ihrer Arbeit.
Der 2023 gegründete Verein „Nähen mit Herz“ aus Weinburg, der seit 2002 bestehende Benefizverein Waldviertel, die „Guten Samariter“ aus Traiskirchen – sie alle haben bereits einen Krone-Award daheim. Seit sechs Jahren werden damit Vereine ausgezeichnet, die im weiten Land Unbezahlbares leisten. Gemeinsam mit dem Freiwilligencenter Niederösterreich sagt die „Krone“ Danke und präsentiert im Rahmen einer der größten Freiwilligen-Aktionen des gesamten Bundeslandes die Arbeit der Ehrenamtlichen.
Nun liegt es in der Hand der vielen Mitglieder der „Krone“-Leserfamilie, welche Obleute und Abordnungen im Herbst im Regierungsviertel St. Pölten auf der Bühne stehen sollen. Dem erstplatzierten Verein winkt eine Sachspende im Wert von 5000 Euro, dem Zweitplatzierten um 3500 und dem Dritten um 1500 Euro. Einfach und schnell kann man jetzt seinen persönlichen Herzensmensch-Verein nominieren!
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