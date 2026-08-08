Herzensmensch: Noch nie war Danke sagen so einfach

Vereinsfest in Bergern

Viele der Preisträger aus den vergangenen Jahren werde sich wohl beim „Krone Vereinsfest“ für die vereinsfreundlichste Gemeinde ein Stelldichein geben. Heuer geht dieses Fest am Samstag, 22. August, ab 14 Uhr auf dem Sportplatz von Oberbergern im Dunkelsteinerwald über die Bühne.