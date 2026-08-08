Herzensmensch: Noch nie war Danke sagen so einfach

Beherzte Nachbarn, ehrenamtliche Helfer und karitative Vereine zeichnet die „Krone“ in Niederösterreich aus. Jetzt kann nominiert werden!
Die Nachbarin, die rund um die Uhr hilft, der Pensionist, der unentgeltlich als Schülerlotse aktiv ist, das Paar, das sich um die Verteilung von Lebensmitteln kümmert, der Hobbysportler, der bei seinen Touren Spenden sammelt, die feinfühlige Sterbebegleiterin und viele mehr.
Ihnen allen können „Krone“-Leser jetzt einfach „Danke“ sagen. Bis 29. August können sie im Rahmen der Aktion „Herzensmensch“ nominiert werden.
Wichtige Arbeit der Vereine
Gleichzeitig sucht die Kronen Zeitung gemeinsam mit dem Freiwilligencenter Niederösterreich auch nach Vereinen, die ganz Besonderes geleistet haben. Eine hochkarätige Jury wird im September eine Vorauswahl treffen, dann sind die Vereinsmitglieder sowie Leserinnen und Leser am Wort.
„Den Siegern dieser beiden Wertungskategorien winken schöne Sachpreise und die begehrte Herzensmensch-Trophäe“, erklärt „NÖ-Krone“-Redaktionsleiter Lukas Lusetzky.
Vereinsfest in Bergern
Viele der Preisträger aus den vergangenen Jahren werde sich wohl beim „Krone Vereinsfest“ für die vereinsfreundlichste Gemeinde ein Stelldichein geben. Heuer geht dieses Fest am Samstag, 22. August, ab 14 Uhr auf dem Sportplatz von Oberbergern im Dunkelsteinerwald über die Bühne.
Nähere Informationen im Internet: krone.at/herzensmenschnoe
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