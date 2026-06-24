Teenie kracht mit über zwei Promille in Jeep-Heck

Ein junger Österreicher erregte Dienstagabend kurz Aufsehen im benachbarten Deutschland. Denn ein missglücktes Einparkmanöver endete in Laufen mit einem Strafverfahren: Der 18-Jährige fuhr mit seinem Seat gegen einen geparkten Jeep. Ein Alkotest ergab mehr als zwei Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt.
Aus einem Einparkversuch wurde ein Fall für die Polizei. Am Dienstagabend wollte ein 18-jähriger Österreicher in der Schloßstraße in Laufen (D) mit seinem Seat Ibiza hinter einem Jeep einparken. Dabei fuhr er gegen das Heck des geparkten Wagens. Beide Autos wurden beschädigt, der Schaden liegt bei rund 1500 Euro.
Schon beim Notruf kam der Verdacht auf, dass der junge Lenker betrunken sein könnte. Vor Ort rochen die Beamten Alkohol, der Test bestätigte den Verdacht deutlich: mehr als zwei Promille. Der 18-Jährige musste zur Blutentnahme, sein Führerschein wurde sofort sichergestellt. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.