Teenie kracht mit über zwei Promille in Jeep-Heck

Schon beim Notruf kam der Verdacht auf, dass der junge Lenker betrunken sein könnte. Vor Ort rochen die Beamten Alkohol, der Test bestätigte den Verdacht deutlich: mehr als zwei Promille. Der 18-Jährige musste zur Blutentnahme, sein Führerschein wurde sofort sichergestellt. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.