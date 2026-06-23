Golling startete verfrüht in neue Festspiel-Saison

Ein paar Wochen früher als die Jahre davor starteten die Kunst- und Kulinarik Festspiele Golling am Dienstag. „Wir haben den Start dieses Jahr bewusst verschoben, damit wir den August großteils freihalten können“, erklärt der Gollinger Festspiel-Chef Hermann Döllerer.
So sollen Kollisionen mit den Gästen der im August parallel stattfindenden „großen Festspiele“ vermieden werden und jeder der will, ein Platzerl am Tisch bei den Döllerers bekommen.
Sonst hat sich wenig verändert. Auch diesen Sommer locken in Golling wieder Hochkaräter. Das Schauspieler-Paar Elena Uhlig und Fritz Karl wird mit „Die Ehe – eine feindliche Übernahme“ gastieren, Jedermann Philipp Hochmair mit Goethes „Werther“. MozuluArt bringen afrikanische Klänge auf die Burg Golling, Operndiva Natalia Ushakova wird italienische Klassiker zum Besten geben.
Den Eröffnungsabend am Dienstag läuteten Schauspielerin Maria Hofstätter und das Linzer Geiger Trio ein. Michael Ferner gestaltet dieses Jahr gemeinsam mit Martina Kreuzer die Ausstellung im Kunstraum in der Burg Golling.
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