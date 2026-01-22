„Nackt kochen“ bei den Festspielen in Golling

Mit einer besonderen Lesung will Schauspielerin Julia Stemberger die Brücke zwischen Kunst und erheiternden Anekdoten aus dem Küchen-Alltag in Golling schlagen. Auch Jedermann Philipp Hochmair ist mit an Bord bei dem Festival, das Kunst und Kulinarik bei der Gastronomen-Familie Döllerer miteinander verbindet.
„Nackt kochen“ mit Schauspielerin Julia Stemberger liest man im neuen Programm der Festspiele Golling. Für alle, die an dieser Stelle Schelmisches dachten: Es handelt sich lediglich um den Titel des literarischen Programms, mit dem die Mimin erstmals in Golling gastieren wird.
Misslungene Rezepte und Anekdoten aus dem Küchenalltag von Julian Barnes, Woody Allen und Isabel Allende werden von Stemberger vorgetragen. Das Streichquartett Sonare Linz steuert die musikalische Untermalung zu dem Abend bei.
Ebenso erstmals bei den „kleinen Festspielen“ gastieren Opernsängerin Iva Schell, Schriftsteller Michael Köhlmeier und Liedermacher Ernst Molden. Das Stammpublikum darf sich aber auch über viel Altbewährtes freuen: Ex-Jedermann Cornelius Obonya ist ebenso wieder mit an Bord wie Schauspielerin Mercedes Echerer. Opernstar Natalia Ushakova reist zusammen mit ihren drei Tenören an.
Alleine auf der Bühne in Golling wird diesen Sommer der amtierende Jedermann Philipp Hochmair stehen. Er nimmt sich Goethes Werther an. Auch das kultige Schauspieler-Ehepaar, Fritz Karl und Elena Uhlig, darf nicht fehlen.
Nicht nur das neue Programm erwartet die Gäste, sondern auch ein neuer zeitlicher Ablauf. Bereits im Juni starten die Festspiele Golling. Die Abendveranstaltungen beginnen ebenfalls früher, um 19.15 Uhr. Kollisionen mit den Salzburger Festspielen sollen vermieden werden.
