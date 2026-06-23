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Irre Plank-Zeit!

Helene Fischer: „Mein Rekord sind 11 Minuten“

Society International
23.06.2026 15:33
Helene Fischer überraschte ihre Fans – und ihre Crew – mit ihrem irren Plank-Rekord!
Helene Fischer überraschte ihre Fans – und ihre Crew – mit ihrem irren Plank-Rekord!(Bild: Krone-Collage/APA-Images / Action Press / Steinbrenner, Marco, www.instagram.com/helenefischer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Helene Fischer überrascht ihre Fans nicht nur bei ihren Konzerten mit atemberaubenden Artistik-Einlagen, sie ist auch abseits der Bühne einfach superfit. Die Schlagersängerin plauderte jetzt nämlich über einen persönlichen – und ziemlich irren – Fitness-Rekord ...

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Auf Instagram nahm Helene Fischer ihre Fans gerade mit hinter die Kulissen ihrer 360-Grad-Tour. In dem Clip ist zu sehen, wie die 41-Jährige vor einem Auftritt in Frankfurt auf ihre Tänzer zustürmt. „Macht ihr Planks, oder was?“, fragte sie nach. Eine der Tänzerinnen fragte sogleich nach: „Willst du mitmachen?“

„Ich war betrunken“
Da ließ sich Fischer natürlich nicht zweimal bitten – und verriet sogleich: „Mein Rekord sind elf Minuten!“ Elf lange Minuten hielt Fischer also bereits die schweißtreibende Übung, bei der man den Körper wie ein gerades Brett hält und sich dabei meist auf die Unterarme abstützt.

Helene Fischer verriet: Elf Minuten hielt sie die schweißtreibende Fitnessübung bereits durch – ...
Helene Fischer verriet: Elf Minuten hielt sie die schweißtreibende Fitnessübung bereits durch – angeblich betrunken!(Bild: Krone-Collage/www.instagram.com/helenefischer)

Da staunte selbst Fischers Crew nicht schlecht! Doch Helene legte sogar noch nach und lachte: „Und wisst ihr was? Ich war betrunken.“ Ein Geständnis, das bei den Tänzern für Jubel sorgte. 

Ob Fischer ihre Plank-Enthüllung ernst gemeint hat, oder nicht, das bleibt übrigens offen. Zuzutrauen ist es der wahnsinnig fitten Schlager-Beauty aber auf jeden Fall!

Fischer schlägt sogar Promis
Im Promi-Vergleich würde Fischer bei einer Plank-Challenge jedenfalls alle in die Tasche stecken. Margot Robbie etwa hielt während des „Barbie“-Drehs vier Minuten und zehn Sekunden durch, ihr Co-Star Ryan Gosling sogar nur etwas mehr als drei Minuten. Selbst die deutsche Fitness-Influencerin Pamela Reif schaffte in ihrem legendären Plank-Video, das auf YouTube abrufbar ist, „nur“ sieben Minuten. 

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Zum Weltrekord ist allerdings selbst bei Helene Fischer noch ein bisschen Luft nach oben. Seit 2023 hält ein Tscheche den Guinness-Weltrekord. Der 56-jährige Josef Šálek machte seinen Plank unglaubliche neun Stunden, 38 Minuten und 47 Sekunden!

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