Helene Fischer: „Mein Rekord sind 11 Minuten“

Fischer schlägt sogar Promis

Im Promi-Vergleich würde Fischer bei einer Plank-Challenge jedenfalls alle in die Tasche stecken. Margot Robbie etwa hielt während des „Barbie“-Drehs vier Minuten und zehn Sekunden durch, ihr Co-Star Ryan Gosling sogar nur etwas mehr als drei Minuten. Selbst die deutsche Fitness-Influencerin Pamela Reif schaffte in ihrem legendären Plank-Video, das auf YouTube abrufbar ist, „nur“ sieben Minuten.