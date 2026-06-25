Dorffest sammelt für zwei starke Mädels

Die Dorfgemeinschaft sammelt seit den 1990er Jahren Spenden für Kinder und Familien, die Hilfe benötigen. Auch heuer freit man sich am ersten Juli Wochenende auf zahlreichen Besuch.
Am Samstag, den 4. Juli lädt die Dorfgemeinschaft Scheibenhof im Bezirk Krems wieder zum Grillen, Musizieren und Feiern ein. Der Reinerlös kommt dieses Mal den beiden jungen Damen Josy und Diana zugute. „Ich lebe seit Geburt an mit Trisomie 21 – nach 17 Jahren benötigt meine Familie ein neues, rollstuhlgerechtes Auto“, erzählt die 23-jährige Diana D. Durch die Muskelerkrankung ist sie täglich auf einen Rollstuhl angewiesen. Die Neuanschaffung sowie der Umbau des Autos ist aber mit enormen Kosten verbunden. „Ich würde mich sehr freuen wenn ihr in meinem Namen am 32. Dorffest feiert“.
Unfall mit 6 Monaten
Aber auch Josy S. soll heuer geholfen werden. Das Mädchen ist erst zwei Jahre alt und ist seit einem Unfall mit 6 Monaten schwer beeinträchtigt. Die Folgen sind schwerwiegend: eine Hirnschädigung, Epilepsie und ein starker Sehverlust. Um ihr das Leben so leicht wie möglich zu gestalten, möchte die Familie ihr Haus nun barrierefrei machen. Ebenfalls eine Herzensangelegenheiten, die alleine als Familie finanziell nur schwer zu stemmen ist.
Jede Spende, egal wie klein, bringe die beiden ein Stück mehr Zukunft, Sicherheit und Lebensqualität. Das Scheibenhofer Dorffest sammelt seit Jahren jedes Jahr für den guten Zweck. Vergangenes Jahr konnten 15.000 Euro zusammen gesammelt werden für Magdalena, die nach einer Bronchitis mit Folgeerscheinung schlagartig gelehmt war. „Mit einer dicken Umarmung“ nahm sie damals Spendenscheck entgegen und blickt hoffnungsvoll nach vorn, auf eine Zeit, in der sie wieder selbstständig leben kann.
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