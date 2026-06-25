Dorffest sammelt für zwei starke Mädels

Unfall mit 6 Monaten

Aber auch Josy S. soll heuer geholfen werden. Das Mädchen ist erst zwei Jahre alt und ist seit einem Unfall mit 6 Monaten schwer beeinträchtigt. Die Folgen sind schwerwiegend: eine Hirnschädigung, Epilepsie und ein starker Sehverlust. Um ihr das Leben so leicht wie möglich zu gestalten, möchte die Familie ihr Haus nun barrierefrei machen. Ebenfalls eine Herzensangelegenheiten, die alleine als Familie finanziell nur schwer zu stemmen ist.