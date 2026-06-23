Steirische Knapp AG: 700 neue Jobs in einem Jahr

Das starke Wachstum des steirischen Lagerlogistik-Technologieunternehmens Knapp AG geht weiter: Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde beim Umsatz erstmals die Zwei-Milliarden-Euro-Marke geknackt, zudem wuchs der Personalstand um gleich 700 Personen, 300 von ihnen in Österreich.
Im Jahr davor lag man mit 1,98 Milliarden Euro noch knapp darunter, im Geschäftsjahr 2025/26 konnte die Knapp AG mit Sitz in Hart bei Graz aber die Zwei-Milliarden-Marke beim Umsatz knacken: 2,135 Milliarden Euro waren es konkret, ein Plus von 7,6 Prozent. Stark auch der Auftragseingang mit 2,51 Milliarden Euro. Europa und Nordamerika sind dafür laut Unternehmen die stabile Basis.
Der Technologiekonzern, der mit seinen Lagerlogistiklösungen weltweit erfolgreich ist, setzt auf die Kernbranchen Gesundheit, Einzel- und Großhandel, Mode, Nahrungsmittel und Industrie. Schwächere Entwicklungen in einzelnen Märkten können durch Dynamik in anderen gezielt ausgeglichen werden, heißt es von Knapp am Dienstag. Der Personalstand beträgt mittlerweile 9000 Personen, ein Plus von 700 in nur einem Jahr (nach 600 im Jahr davor). 4600 von ihnen sind in Österreich beschäftigt (plus 300), der Großteil davon an den steirischen Standorten.
KI spielt eine immer größere Rolle
106 Millionen Euro flossen in Forschung, Entwicklung und Digitalisierung. Besonders stolz ist man auf das Bot-basierte Lagersystem AeroBot. Die kombinierte Lager- und Kommissionierungslösung ist vor allem für kleinere und mittlere Anwendungen geeignet und wurde bei ersten Kunden wie Siemens oder Nord Electronic Drivesystems implementiert. Gleichzeitig werden seit jeher größere Lösungen entwickelt, so ist in Südkorea das derzeit größte Shuttle-Lagersystem geplant. „Gerade in der Vielfalt unserer Anwendungen liegt unsere Stärke“, betont Vorstandsvorsitzender Gerald Hofer.
Vorangetrieben wird auch die Integration von Künstlicher Intelligenz. Man bündelt entsprechende Anwendungen unter der neuen Plattform „Knapp Brain“. „Künstliche Intelligenz ist für uns kein isoliertes Feature, sondern Teil eines Gesamtsystems“, sagt Vorstandsmitglied Franz Mathi.
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