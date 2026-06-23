Steirische Knapp AG: 700 neue Jobs in einem Jahr

KI spielt eine immer größere Rolle

106 Millionen Euro flossen in Forschung, Entwicklung und Digitalisierung. Besonders stolz ist man auf das Bot-basierte Lagersystem AeroBot. Die kombinierte Lager- und Kommissionierungslösung ist vor allem für kleinere und mittlere Anwendungen geeignet und wurde bei ersten Kunden wie Siemens oder Nord Electronic Drivesystems implementiert. Gleichzeitig werden seit jeher größere Lösungen entwickelt, so ist in Südkorea das derzeit größte Shuttle-Lagersystem geplant. „Gerade in der Vielfalt unserer Anwendungen liegt unsere Stärke“, betont Vorstandsvorsitzender Gerald Hofer.