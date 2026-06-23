Biathlet hadert: „Mir reicht es mit dem Sch***“

Nachdem er bei den Olympischen Spielen in seiner Heimat zusammengebrochen war, anschließend ein Herzfehler diagnostiziert und er operiert worden war, musste Biathlet Tommaso Giacomel nun einen weiteren Rückschlag verkraften. Der Italiener zog sich eine Schulterverletzung zu, wie er seinen Fans auf Instagram bekannt gab.
„2026 liefert weiter. Ich bin heute im Training auf Moos ausgerutscht und habe mir die linke Schulter ausgekugelt. Mir reicht es mit dem Sch***“, schrieb Giacomel in seiner Story.
Das Jahr bleibt für den 26-Jährigen verflucht – dabei war er noch so stark in die abgelaufene Saison gestartet und trug zwischenzeitlich sogar das Gelbe Trikot des Gesamtweltcupführenden.
Seit April zurück im Training
Die körperlichen Probleme in Antholz zwangen Giacomel jedoch dazu, die Saison abzubrechen. Seit April bereitete sich der Biathlon-Star wieder intensiv auf die neue Saison vor, ehe er nun von einer weiteren Hiobsbotschaft gebremst wurde. Dem Pechvogel bleibt einfach nur zu wünschen, dass die Serie an Rückschlagen bald ein Ende findet ...
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