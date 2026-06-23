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Biathlet hadert: „Mir reicht es mit dem Sch***“

Biathlon
23.06.2026 15:16
Tommaso Giacomel hat schwierige Monate hinter sich.
Tommaso Giacomel hat schwierige Monate hinter sich.(Bild: AFP/FRANCK FIFE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nachdem er bei den Olympischen Spielen in seiner Heimat zusammengebrochen war, anschließend ein Herzfehler diagnostiziert und er operiert worden war, musste Biathlet Tommaso Giacomel nun einen weiteren Rückschlag verkraften. Der Italiener zog sich eine Schulterverletzung zu, wie er seinen Fans auf Instagram bekannt gab. 

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„2026 liefert weiter. Ich bin heute im Training auf Moos ausgerutscht und habe mir die linke Schulter ausgekugelt. Mir reicht es mit dem Sch***“, schrieb Giacomel in seiner Story.

Mit diesem Foto meldete sich Giacomel aus dem Krankenwagen.
Mit diesem Foto meldete sich Giacomel aus dem Krankenwagen.(Bild: Instagram/tommy_giacomel)

Das Jahr bleibt für den 26-Jährigen verflucht – dabei war er noch so stark in die abgelaufene Saison gestartet und trug zwischenzeitlich sogar das Gelbe Trikot des Gesamtweltcupführenden.

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