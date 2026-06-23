Biathlet hadert: „Mir reicht es mit dem Sch***“

Seit April zurück im Training

Die körperlichen Probleme in Antholz zwangen Giacomel jedoch dazu, die Saison abzubrechen. Seit April bereitete sich der Biathlon-Star wieder intensiv auf die neue Saison vor, ehe er nun von einer weiteren Hiobsbotschaft gebremst wurde. Dem Pechvogel bleibt einfach nur zu wünschen, dass die Serie an Rückschlagen bald ein Ende findet ...