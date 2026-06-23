A First at the World Cup
Storm interrupts France vs. Iraq match!
Storm interrupts France-Iraq match
Different countries, different customs—the Group I showdown between France and Iraq was suspended as a precaution due to a storm featuring lightning and heavy rain!
The rationale behind this decision—which may seem excessive from a European perspective—lies in laws in numerous U.S. states—as was the case today with the match played in Philadelphia, Pennsylvania —which mandate the evacuation of large events if lightning strikes within a radius of just under 13 kilometers.
This means that not a single drop of rain needs to have fallen at the stadium itself before a suspension is called. Of course, at least today there was no shortage of rain or lightning, so the suspension didn’t actually seem entirely absurd in that regard.
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