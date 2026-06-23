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Storm interrupts France vs. Iraq match!

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23.06.2026 00:10
Shortly afterward, it was no longer possible to continue—a storm front caused an interruption ...
Shortly afterward, it was no longer possible to continue—a storm front caused an interruption during the France vs. Iraq match!(Bild: AFP/JEWEL SAMAD)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Storm interrupts France-Iraq match

Different countries, different customs—the Group I showdown between France and Iraq was suspended as a precaution due to a storm featuring lightning and heavy rain!

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The rationale behind this decision—which may seem excessive from a European perspective—lies in laws in numerous U.S. states—as was the case today with the match played in Philadelphia, Pennsylvania —which mandate the evacuation of large events if lightning strikes within a radius of just under 13 kilometers.

This means that not a single drop of rain needs to have fallen at the stadium itself before a suspension is called. Of course, at least today there was no shortage of rain or lightning, so the suspension didn’t actually seem entirely absurd in that regard.

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