The moment leading up to the goal
Head Coach Rangnick: “These two things are bothering me”
The ÖFB team suffered its first defeat in its second World Cup group stage match. Although Ralf Rangnick expressed pride in his players after the game, he did take issue with two things...
“First, there was a foul on Xaver Schlager before Argentina’s first goal, and second, I didn’t like how we played leading up to the 0–2,” the head coach said, expressing his frustration with the referee and his players. “We had three chances to get the ball in front of the opponent’s goal before the second goal.”
“The team performance was really good”
“Overall, though, I was very pleased with our performance,”the German coach praised his players’ overall effort. “Our team performance was really good, both with and without the ball.” Looking ahead to the final group stage match against Algeria, he said that the team definitely “needs to come away with at least one point.”
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