Posch in the starting lineup
World Cup Lineup! This ÖFB Team Will Face Messi
It’s now official which 11 players ÖFB head coach Ralf Rangnick will rely on in the World Cup showdown against Argentina (live here starting at 7 p.m.). Stefan Posch is in the lineup too!
Here’s the ÖFB starting lineup against Argentina:
Now it’s getting serious! It won’t be long until kickoff for our ÖFB team’s big World Cup showdown against Argentina. Head coach Ralf Rangnick has announced his starting lineup.
Although defending champion Argentina, led by superstar Lionel Messi, enters the match as the favorite, the Austrians certainly have a chance. After their opening victory against Jordan (3–1), they can certainly head into the match with their heads held high.
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