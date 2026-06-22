Fotografie im Strudel des ewigen Kapitalismus

Pointiert erzählt Marchand von einer Welt, die den Fleißigen eine strahlende Zukunft verspricht – aber für wen hält dieses Versprechen vom Tellerwäscher zum Millionär denn nun wirklich? Diese Frage steht auch im Zentrum der ganz neuen Werkserie „Schicht zur Sonne“, für die Marchand zwei Monate bei McDonald‘s gearbeitet hat. Dort hat sie nicht nur Bilder und Kleidung gesammelt, die sie nun für ihre Installation rund um das berühmte „Monopoly“-Spiel der Fast-Food-Kette verwendet. Sie verarbeitet ihre Erfahrungen an der Fritteuse auch für inszenierte Bilder – etwa als völlig überzeichnete Versionen der Maskottchen des Unternehmens. Übrigens: Als Werbefiguren haben diese längst auch schon ausgedient – genauso wie unzählige Mitarbeiter.