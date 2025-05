Geldwäsche-Ring gesprengt: Festnahme in Österreich

Dabei handelte es sich laut einer Sprecherin des Bundeskriminalamtes um einen syrischen Staatsbürger, der in Wien gemeldet war und per EU-Haftbefehl aus Spanien wegen Geldwäsche gesucht wurde. Die Hauptaktion gegen den Ring fand nach Angaben der europäischen Polizeiagentur am 14. Jänner statt. Neben der Festnahme in Österreich, die schon einige Wochen früher erfolgt sein dürfte, gab es weitere 15 in Spanien und eine in Belgien.