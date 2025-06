Arabischer Geldtransfer: Die Brutalität dahinter

Nicht illegal, aber undurchsichtig

Der Staatsanwalt fasst die Vorwürfe zusammen: „Es geht um eine Vielzahl von strafbaren Handlungen. Sie sind im Rahmen des Hawala-Betriebs in einem Restaurant am Lerchenfelder Gürtel passiert.“ Was ist das? Mit dem Hawala-System können Geldbeträge von Österreich in vorwiegend arabische Länder transferiert werden. Dabei wird mit Codes gearbeitet. „Das ist meistens verdeckt und versteckt in arabischen Restaurants und Betrieben“, erklärt der Ankläger. Und betont weiter, dass das zwar nicht illegal sei, aber „vollkommen undurchsichtig und anonym.“