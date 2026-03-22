Neue Siedlergewalt im besetzten Westjordanland

Israelischen Sicherheitskräften wird wiederholt vorgeworfen, zu wenig gegen die Übergriffe vorzugehen oder teilweise die Seite der aggressiven Siedler zu ergreifen. Israel hatte im Sechstagekrieg 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem besetzt. Heute leben dort rund 700.000 israelische Siedler inmitten von etwa drei Millionen Palästinensern, die die Gebiete für einen eigenen Staat mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt beanspruchen.