Frau (41) stirbt auf deutschem Hurricane-Festival

Kein Zusammenhang mit Festival selbst

Sowohl Polizei als auch Veranstalter gehen derzeit davon aus, dass der medizinische Notfall nicht im Zusammenhang mit dem Festival selbst steht. Nach bisherigen Informationen soll die Frau mutmaßlich an Vorerkrankungen gelitten haben. Die genaue Todesursache ist weiterhin unklar, die Ermittlungen dauern an.