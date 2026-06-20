E-Bike-Ausflug endete mit offenem Unterarmbruch

Schwerer E-Bike-Unfall am Samstagvormittag in Haiming in Tirol! Ein Einheimischer (70) kam auf einem Bergsteig zu Sturz und verletzte sich dabei schwer. Er musste ins Krankenhaus geflogen werden.
Der Mann war gegen 9.45 Uhr mit seinem E-Bike auf dem Steig Nr. 151 von Marlstein in Richtung Mareil unterwegs. Auf einer Seehöhe von rund 1750 Metern verlor der Pensionist aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrrad und kam ohne Fremdbeteiligung zu Sturz.
Mittels Tau geborgen
Bei dem Unfall zog sich der 70-Jährige schwere Verletzungen am rechten Unterarm zu. Aufgrund des unwegsamen Geländes wurde der Notarzthubschrauber „Martin 2“ alarmiert. Die Crew barg den Verletzten mittels Tau aus dem alpinen Gelände.
Anschließend wurde der Mann in das Krankenhaus Zams geflogen. Dort diagnostizierten die Ärzte einen offenen Bruch des rechten Unterarms. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist Gegenstand weiterer Erhebungen.
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