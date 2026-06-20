E-Bike-Ausflug endete mit offenem Unterarmbruch

Der Mann war gegen 9.45 Uhr mit seinem E-Bike auf dem Steig Nr. 151 von Marlstein in Richtung Mareil unterwegs. Auf einer Seehöhe von rund 1750 Metern verlor der Pensionist aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrrad und kam ohne Fremdbeteiligung zu Sturz.