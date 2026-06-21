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Wörthersee-Starnacht: Sommercamp der Topkünstler

Kärnten
21.06.2026 20:00
Internationales Star- Ensemble: Al Bano, Angelo Kelly, Ray Dalton und Beatrice Egli sind mit an ...
Internationales Star- Ensemble: Al Bano, Angelo Kelly, Ray Dalton und Beatrice Egli sind mit an Bord.(Bild: ipmedia/krivograd)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Bei der „Mutter aller Starnächte“ in der Klagenfurter Ostbucht kommt es am 10. und 11. Juli wieder zum musikalischen „Klassentreffen“ heimischer und internationaler Top-Künstler!

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„Die Starnacht am Wörthersee“ – quasi das alljährliche Sommercamp der Schlager-, Pop- und Rockstars in der Klagenfurter Ostbucht! Und heuer wird die Stimmung in der Arena so richtig zum Kochen gebracht. Von Top-Künstlern aus dem In- und Ausland.

Melissa Naschenweng – dieses Jahr als Starnacht-Gast am Wörthersee, 2027 in der Ostbucht das ...
Melissa Naschenweng – dieses Jahr als Starnacht-Gast am Wörthersee, 2027 in der Ostbucht das Konzert „Daham“.(Bild: Attila Molnar)
Auch Hitgarantin Christina Stürmer ist diesen Sommer wieder mit an Bord.
Auch Hitgarantin Christina Stürmer ist diesen Sommer wieder mit an Bord.(Bild: ipmedia)
Pizzera & Jaus rocken die Starnachtbühne – am Sonntag darauf „gehört“ diese ganz alleine ihnen.
Pizzera & Jaus rocken die Starnachtbühne – am Sonntag darauf „gehört“ diese ganz alleine ihnen.(Bild: Peter Krivograd)
Natalie Holzner gibt ihr Wörthersee-Debut; mit im Gepäck ihre neue Single „Kleopatra“.
Natalie Holzner gibt ihr Wörthersee-Debut; mit im Gepäck ihre neue Single „Kleopatra“.(Bild: Wolfgang Handler)
Auch Dialektsängerin Ina Regen wird das Publikum verzaubern.
Auch Dialektsängerin Ina Regen wird das Publikum verzaubern.(Bild: Markus Wenzel)
Schlager-Pop-Star Vanessa Mai kehrt auf die ostbucht-Bühne zurück.
Schlager-Pop-Star Vanessa Mai kehrt auf die ostbucht-Bühne zurück.(Bild: @vanessa.mai.official)

Während Italo-Barde Al Bano, „Argentino-Gauco“ Semino Rossi, US-Star Ray Dalton, die irische Pop-Ikone Angelo Kelly, der Deutsche Schlager-Pop-Star Vanesa Mai oder die Schweizer Eidgenossin Beatrice Egli für internationale Würze sorgen, begeistern zahlreiche Austro-Stars mit heimische Hit-Klängen.

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Unter anderen die steirische „Kleopatra“ Natalie Holzner, Dialektsängerin Ina Regen, das Erfolgsduo Pizzera & Jaus, Hit-Garantin Christina Stürmer und Madame Tussauds-Neuzugang Melissa Naschenweng. Auf die Besucher der Generalprobe am Freitag (10.7.) und der Liveshow am Samstag wartet jedenfalls ein unvergessliches Event-Spektakel!

Weitere Ostbucht-Konzert-Highlights
Eingebettet werden die Starnächte von der Matakustix-Show (3. Juli) und den Konzerten von Volks-Rock’n-Roller Andreas Gabalier (4. Juli), Publikumsliebling Mark Forster (5. Juli) sowie dem Austro-Pop-Konzert-Spektakel von Pizzera & Jaus am 12. Juli. Diese Ostbucht-Musik-Sommerpartys sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen!

Sämtliche Informationen und Karten für die Starnacht am Wörthersee unter www.starnacht.tv; für alle weiteren Ostbucht-KOnzert-Events einfach auf www.ip-media.tv oder www.oeticket.com klicken.

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