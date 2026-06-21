Wörthersee-Starnacht: Sommercamp der Topkünstler

Bei der „Mutter aller Starnächte“ in der Klagenfurter Ostbucht kommt es am 10. und 11. Juli wieder zum musikalischen „Klassentreffen“ heimischer und internationaler Top-Künstler!
„Die Starnacht am Wörthersee“ – quasi das alljährliche Sommercamp der Schlager-, Pop- und Rockstars in der Klagenfurter Ostbucht! Und heuer wird die Stimmung in der Arena so richtig zum Kochen gebracht. Von Top-Künstlern aus dem In- und Ausland.
Während Italo-Barde Al Bano, „Argentino-Gauco“ Semino Rossi, US-Star Ray Dalton, die irische Pop-Ikone Angelo Kelly, der Deutsche Schlager-Pop-Star Vanesa Mai oder die Schweizer Eidgenossin Beatrice Egli für internationale Würze sorgen, begeistern zahlreiche Austro-Stars mit heimische Hit-Klängen.
Unter anderen die steirische „Kleopatra“ Natalie Holzner, Dialektsängerin Ina Regen, das Erfolgsduo Pizzera & Jaus, Hit-Garantin Christina Stürmer und Madame Tussauds-Neuzugang Melissa Naschenweng. Auf die Besucher der Generalprobe am Freitag (10.7.) und der Liveshow am Samstag wartet jedenfalls ein unvergessliches Event-Spektakel!
Weitere Ostbucht-Konzert-Highlights
Eingebettet werden die Starnächte von der Matakustix-Show (3. Juli) und den Konzerten von Volks-Rock’n-Roller Andreas Gabalier (4. Juli), Publikumsliebling Mark Forster (5. Juli) sowie dem Austro-Pop-Konzert-Spektakel von Pizzera & Jaus am 12. Juli. Diese Ostbucht-Musik-Sommerpartys sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen!
Sämtliche Informationen und Karten für die Starnacht am Wörthersee unter www.starnacht.tv; für alle weiteren Ostbucht-KOnzert-Events einfach auf www.ip-media.tv oder www.oeticket.com klicken.
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