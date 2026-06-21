Wanderer (68) bei Bergtour gestürzt und verletzt

„Die Wunde machte ein Fortsetzen der Wanderung unmöglich“, berichtet die Landespolizeidirektion. Der Mann konnte noch selbstständig die Rettungskräfte alarmieren. Und weil das Gelände so unwegsam war, musste er mittels Seil vom Rettungshubschrauber RK1 geborgen werden. Der verletzte Wanderer wurde in das Landeskrankenhaus Villach gebracht.