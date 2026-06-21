Wanderer (68) bei Bergtour gestürzt und verletzt

Auf dem Rinsennock in der Gemeinde Reichenau war ein Deutscher am Sonntag unterwegs. Um die Mittagszeit stürzte er und konnte nicht mehr weiter. Ein Rettungshubschrauber musste ihn bergen.
Auf 2200 Meter Seehöhe war der Wanderer aus Deutschland am Sonntag unterwegs. Er wollte auf den Rinsennock gehen – für Wanderer ein beliebtes Ausflugsziel in den Gurtkaler Alpen. Doch um die Mittagszeit stürzte der 68-Jährige und verletzte sich dabei.
„Die Wunde machte ein Fortsetzen der Wanderung unmöglich“, berichtet die Landespolizeidirektion. Der Mann konnte noch selbstständig die Rettungskräfte alarmieren. Und weil das Gelände so unwegsam war, musste er mittels Seil vom Rettungshubschrauber RK1 geborgen werden. Der verletzte Wanderer wurde in das Landeskrankenhaus Villach gebracht.
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